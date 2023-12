Botte di Natale, a Oltremare arriva il pugilato giovanile e olimpico

Domenica 3 dicembre a partire dalle 10 sfide giovanili e olimpiche. Dopo le 20 il main event con Gabriele Lemmi e Filippo Gressani. Ulteriore scopo dell’iniziativa, pubblicizzare il progetto “Cerbero” del parco canile di Milano "Vita da cani" dedicato al recupero dei cani aggressivi

di Giulia Bellaveglia

“Botte di Natale” ovvero una manifestazione di pugilato giovanile e olimpico organizzata e promossa dall’Asd Livorno Boxe Salvemini. È questo quanto andrà in scena domenica 3 dicembre a partire dalle 10 al villaggio sportivo Oltremare. Ulteriore scopo dell’iniziativa, pubblicizzare il progetto “Cerbero” del parco canile di Milano Vita da cani dedicato al recupero dei cani aggressivi. “Siamo molto contenti – dice il coordinatore di Oltremare Francesco Vullo – di poter ospitare questo evento, per due motivi: quello sportivo, un’idea multidisciplinare che sposa alla perfezione lo spirito di questa struttura, e quello solidale. Cerbero mi ha colpito molto, sono felice di poter aiutare questi animali attraverso lo sport”. La mattina, dalle 10 alle 13, a sfidarsi in ben 30 combattimenti, saranno i giovani tra i 10 e i 13 anni provenienti da tutta la Toscana. Il pomeriggio invece, dalle 17 alle 20.30, a salire sul ring saranno 18 atleti livornesi in competizione ad altri provenienti dalla nostra regione e dall’Emilia Romagna. A seguire il main event vedrà l’esibizione di due grandi atleti livornesi: il neo pugile professionista allenato da Danilo Vicari Gabriele Lemmi e Filippo Gressani, 3 volte campione italiano. “Siamo felicissimi – commenta Donato Salvemini – di essere riusciti ad organizzare a Livorno, la manifestazione di pugilato giovanile più numerosa mai realizzata in Italia. Un record che credo ci porteremo avanti per molto tempo”. “Quelli del progetto Cerbero – spiega 400″>Alfredo Meschi – sono cani morsicatori, che in passato hanno causato danni gravi e che, invece di essere abbattuti dalle forze dell’ordine, vengono affidati a questa struttura con l’intento di riabilitarli e, possibilmente, darli nuovamente in adozione. Un percorso difficile, importante per il quale durante questo evento realizzeremo parte di un docufilm professionale allo scopo di promuovere questa bella realtà”. Per informazioni 346/239.73.56. Biglietteria in loco.

Condividi:

Riproduzione riservata ©