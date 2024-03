Bottino pieno anche alla Csen Karate Kids per l’Accademia dello Sport

Ben 35 le medaglie conquistate (10 ori, 5 argenti, 20 bronzi) dalla società labronica con i 19 atleti in gara, nelle specialità di kata (forma), kumite (combattimento) e prova tecnica palloncino per i più piccoli

La gara di karate svoltasi a Metato (Pisa), organizzata dal Csen Karate Toscana con responsabile Alessio Magnelli in collaborazione con il Comitato Provinciale di Pisa della coordinatrice Tamara Patrizia Carli e con Fabio Castellucci (Responsabile Arbitrale Csen Toscana), era dedicata alle sole categorie giovanili ed ha visto la partecipazione di 37 società da tutta la Toscana con 660 iscrizioni.

Di seguito i risultati

Nella categoria “palloncino” primo posto per Enea Agrusa, Melissa Cialandroni e Osvaldo Mateo de Paula, terzo posto per Jacopo Capperi, Cosimo Ceccanti, Caterina Fastami, Eva Giorgetti, Giusy Grimaldi, Lorenzo Nigiotti, Nicole Ruotolo e Letizia Pilo.

Nel kata (forma) primo posto per Cosimo Ceccanti e Melissa Cialandroni, secondo posto per Riccardo Pilo e Nicole Ruotolo, terzo posto per Osvaldo Mateo De Paula, Caterina Fastami, Enea Agrusa, Greta Gigliucci, Giusy Grimaldi, Lorenzo Nigiotti e Mattia Valenzisi.

Nel kumite (combattimento) primo posto per Greta Gigliucci, Leonardo Magnelli, Nicolas Pietroni e Nicole Ruotolo, secondo posto per Melissa Cialandroni, Enea Agrusa e Giusy Grimaldi, terzo posto per Jacopo Capperi, Giorgio Chiessa, Caterina Fastami, Eva Giorgetti e Letizia Pilo.

Ottima la prova dei restanti atleti Elisabetta Cei e Giulia Maenza. Grande soddisfazione per i tecnici accompagnatori Carmelo Triglia, Alessio Magnelli e Daniele Miotto.

