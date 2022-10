Campioni livornesi, il video che li celebra restaurato in versione digitale

Raccolte, in circa due ore di filmato, le gesta dei tantissimi campioni, in un arco temporale che spazia dagli inizi del Novecento fino al 2015. Il filmato, è acquistabile in formato su chiavetta Usb negli spazi della sede dell’Associazione in via Piemonte, 52

di Giulia Bellaveglia

Per riassumere in un video i successi che i livornesi hanno avuto a livello mondiale nell’ambito sportivo, artistico e culturale non basterebbe un cinema aperto h24. Eppure, qualcuno ha voluto tentare l’impresa e raccogliere, in circa due ore di filmato, le gesta dei tantissimi campioni, in un arco temporale che spazia dagli inizi del Novecento fino al 2015. Una nuova versione del progetto, prodotta dall’Associazione atleti olimpici e azzurri d’Italia (Anaoai) in collaborazione Rai Teche, Istituto Luce e Toscana Film Commission per la regia di Rossano Vittori e restaurata in formato digitale, è stata presentata negli spazi della casa comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti. “Un film che nasce da un’idea maturata nel tempo – dice il primo cittadino – e realizzato in maniera impeccabile sia dal punto di vista dei contenuti, che della produzione. Un modo per tratteggiare l’essenza reale della città, facendo comprendere come questa sia fortemente legata allo sport, e per ricordare da dove veniamo tra personaggi vari e sportivi che si sono distinti su scala universale durante un secolo, e più, di storia. Un riferimento da veicolare in tante maniere, soprattutto nelle scuole, magari attraverso l’utilizzo dei cinema cittadini”. Alla conferenza stampa sono presenti anche Rodolfo Graziani, presidente dell’Anaoai, Roberto Scotto, editore dell’Almanacco dello sport Livorno, da cui è stato tratto il riepilogo delle medaglie, il regista Vittori e la presidente nazionale Anaoai Novella Calligaris, intervenuta attraverso un breve saluto video. “Il sindaco ha sempre avuto verso di noi un interesse da vero sportivo quale è – aggiunge Graziani – Ecco perché in questa nuova versione ci sarà una sua prefazione capace di illustrare lo sport a 360 gradi. Per l’occasione sono inoltre lieto di annunciare che abbiamo raggiunto le 600 medaglie olimpiche mondiali europee assolute e che le festeggeremo, molto probabilmente, verso la fine di gennaio con un evento dedicato”.

