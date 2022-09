Carli Salviano, inaugurato il campo di calcio a 7

Il presidente Tramonti: "Giornata storica per il Carli e tutto il quartiere di Salviano. Migliorarsi può sembrare facile o scontato ma non lo è". Presenti alla inaugurazione il sindaco e Alessandro Lucarelli che nel Carli ha dato i primi calci al pallone da bambino. Prossimamente gabbione, spogliatoi e club house

di Giulia Bellaveglia

La Polisportiva Carli Salviano Calcio Asd ha inaugurato il 5 settembre il nuovo campo di calcio a 7, un manto erboso sintetico di ultima generazione. Prossimi attesi step le nuove porte e il gabbione. Obiettivi entro l’anno nuovi spogliatoi e club house. A fare da cornice all’evento, una bella giornata di sole animata dagli atleti della società, dai piccolissimi fino ai più grandi, che trepidanti al termine dell’inaugurazione si sono riversati in campo per testare il nuovo terreno. “Si tratta di un momento davvero molto importante per noi – spiega il presidente del Carli Salviano Adriano Tramonti – Migliorarsi può sembrare facile o scontato ma per una realtà come la nostra questo investimento e quelli che verranno, come il gabbione, e speriamo entro l’anno anche i nuovi spogliatoi e la club house, sono un impegno notevole che speriamo possa aumentare il livello di qualità che offriamo. Mi piace anche ricordare che gran parte del lavoro è stato svolto da coloro che hanno a cuore questi spazi senza alcun tipo di guadagno. A loro, naturalmente, va il ringraziamento più grande”. Oltre ai dirigenti e agli allenatori del Carli, presenti al taglio del nastro anche candidato al collegio della Camera Livorno e Piombino Andrea Romano e Alessandro Lucarelli. Una presenza, quella dell’ex difensore, dovuta sia al ricordo di infanzia visto che proprio su questi campi ha giocato da piccolo sia alla collaborazione del Parma Academy, dove Lucarelli è dirigente, con il Carli. “Venendo qui faccio un salto indietro nel tempo di circa quarant’anni – dice – Qua è dove ho mosso i primi passi da bambino appassionato di questo sport. Vedere oggi che questo impianto cresce rende la società Carli Salviano appetibile e all’avanguardia”. La parola è poi passata al sindaco Luca Salvetti per i saluti istituzionali. “È compito dell’amministrazione agevolare quelle società che in maniera seria ed entusiasta si dedicano agli investimenti. Questa è una di quelle che con idee chiare e un programma serio garantisce un comfort a chi viene a praticare questo sport. Una realtà tra le più forti a livello cittadino e regionale”. Il nuovo campo di calcio a 7 sarà utilizzato dagli atleti della scuola calcio e prossimamente sarà possibile prenotarlo da parte di tutti per calcettate.

