Christian, un’altra medaglia d’oro verso la nazionale

L'atleta livornese, che ringraziamo per la disponibilità, del Gruppo Sportivo Paraolimpico Difesa a Milano dopo la vittoria

Nella specialità dei 200 metri canoa velocità, all'idroscalo di Milano l'atleta livornese ha vinto la gara selettiva per la convocazione azzurra ripetendosi a distanza di due ore nella gara internazionale: "Sono partito con il botto". Per Christian sarebbe la seconda stagione in azzurro

E’ tornato con una medaglia d’oro al collo dalle gare di domenica 16 aprile all’idroscalo di Milano ed è ad un passo dalla convocazione in Nazionale. Dopo aver vinto le prime due uscite della stagione, Christian Volpi all’idroscalo di Milano si è confermato in un ottimo momento di forma nella specialità dei 200 metri di paracanoa velocità vincendo la prima gara selettiva per la convocazione azzurra, ripetendosi poi a distanza di due ore nella gara internazionale. “Sono partito con il botto, l’allenamento svolto durante la stagione invernale sta dando i suoi frutti” spiega l’atleta livornese, che ringraziamo, del Gruppo Sportivo Paraolimpico Difesa raggiunto telefonicamente durante una sessione di allenamento lungo il canale dei Navicelli, alla Navicelli Paddle Sport, dove ha iniziato a vogare. “La differenza tra i due tempi fatti registrare nelle due gare è stata minima e comunque sotto i 45”. Questo vuol dire che il mio valore attuale è questo. Inoltre la cosa che mi ha sorpreso di più è che sono stato davanti a Federico”. Di certo non l’ultimo arrivato nella disciplina dei 200 metri: Mancarella è medaglia di bronzo ai Giochi Paraolimpici di Tokyo 2020 ed è l’attuale campione europeo in carica. Dall’11 al 14 maggio a Szeged (Ungheria) è in programma la prima tappa della Coppa del Mondo dove Christian conta di esserci. Manca solo l’ufficialità per indossare, per la seconda stagione consecutiva, la maglia della nazionale italiana. Forza Christian!

