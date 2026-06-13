Christian Volpi d’argento agli Europei di Paracanoa

Straordinaria impresa per il 27enne atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, che in Portogallo conquista la medaglia d’argento nella KL2 200 metri e si conferma tra i migliori paracanoisti d’Europa

Grande soddisfazione per lo sport italiano e per la città di Livorno. Christian Volpi ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Paracanoa, chiudendo al secondo posto la finale della categoria KL2 200 metri disputata in Portogallo.

L’atleta livornese del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, 27 anni, ha sfoderato una prestazione di altissimo livello, affrontando la gara con determinazione, tecnica e carattere, qualità che gli hanno permesso di salire sul secondo gradino del podio continentale.

La finale, trasmessa in diretta su Rai Sport, ha visto Volpi protagonista di una prova intensa e combattuta, al termine della quale è arrivata la meritata medaglia d’argento. Un risultato che conferma il valore dell’azzurro nel panorama internazionale della paracanoa e che rappresenta un importante riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni.

Per Livorno si tratta di un motivo di grande orgoglio: il traguardo raggiunto da Volpi testimonia ancora una volta l’eccellenza dello sport paralimpico italiano e la capacità dei suoi atleti di competere ai massimi livelli.

L’esultanza al traguardo ha raccontato tutta la gioia di un successo costruito con sacrificio, impegno e passione. Christian Volpi è vice campione d’Europa, un risultato prestigioso che arricchisce il suo palmarès e guarda già ai prossimi appuntamenti internazionali con rinnovate ambizioni.

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