“Christian Volpi deve diventare un testimonial dello sport”

Domenica 28 Settembre 2025 — 23:32

immagine tratta da Studio Aperto Mag del 22 settembre

Italia Uno dedica un servizio al 26enne canoista livornese vice campione del mondo KL200 m: "Voglio essere un esempio per tutte quelle persone che non riescono a reagire"

Christian Volpi in onda a Studio Aperto Mag su Italia 1. Il servizio racconta l’importanza dello sport per reagire alle difficoltà della vita e, intervistato, il presidente del Coni dice: “Volpi deve diventare l’Ambassador, il testimonial del mondo paralimpico: è giovane, trasferisce energia e comunica molto bene”. E lui, il 26enne canoista livornese vice campione del mondo KL200 m, aggiunge: “Voglio essere un esempio per tutte quelle persone che non riescono a reagire. Questo è l’obiettivo principe. Poi il risultato viene o non viene, bisogna essere sempre felici”.

