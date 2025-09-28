“Christian Volpi deve diventare un testimonial dello sport”
immagine tratta da Studio Aperto Mag del 22 settembre
Italia Uno dedica un servizio al 26enne canoista livornese vice campione del mondo KL200 m: "Voglio essere un esempio per tutte quelle persone che non riescono a reagire"
Christian Volpi in onda a Studio Aperto Mag su Italia 1. Il servizio racconta l’importanza dello sport per reagire alle difficoltà della vita e, intervistato, il presidente del Coni dice: “Volpi deve diventare l’Ambassador, il testimonial del mondo paralimpico: è giovane, trasferisce energia e comunica molto bene”. E lui, il 26enne canoista livornese vice campione del mondo KL200 m, aggiunge: “Voglio essere un esempio per tutte quelle persone che non riescono a reagire. Questo è l’obiettivo principe. Poi il risultato viene o non viene, bisogna essere sempre felici”.
