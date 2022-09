Circolo Nautico Livorno, sabato un open day di vela anche per persone con disabilità

Sabato 1° ottobre dalle 9 alle 17 negli spazi del Circolo Nautico Livorno in viale Italia, 12 con l'assistenza di istruttori della Federazione Italiana Vela, una prova gratuita aperta a tutti. Per informazioni e prenotazioni 320/312.20.76 (Aurora) oppure 349/144.08.62 (Alessio)

di Giulia Bellaveglia

Hansa 303 è il suo nome. Un’imbarcazione di circa 3 metri in grado di ospitare fino a 2 soggetti. Questo è il mezzo che tutti, anche le persone con disabilità e quelle di qualsiasi età, avranno l’opportunità di provare gratuitamente sabato 1° ottobre dalle 9 alle 17 negli spazi del Circolo Nautico Livorno in viale Italia, 12 con l’assistenza di istruttori della Federazione Italiana Vela. Un “Open day di vela inclusiva” nato dalla collaborazione tra le associazioni Sport Insieme Livorno e Diversamente Marinai, con il sostegno di tantissime altre realtà tra privati ed istituzioni, con lo scopo di presentare e promuovere la scuola di vela per tutti che aprirà i battenti nella primavera 2023. “Un evento che ha l’obiettivo di portare nuovamente in città la vela per disabili – spiega il presidente di Sport Insieme Livorno Claudio Rigolo – Per tutte le persone in carrozzina il mare è una barriera architettonica enorme, perché qui nei paraggi non c’è niente che possa facilitare l’accesso ad una giornata in spiaggia. Il nostro scopo è aiutare chiunque a stare meglio, magari anche attraverso lo sport in mare, perché se aiutiamo qualcuno a stare meglio, aiutiamo tutta la cittadinanza”. “Patrocinare questa iniziativa è per noi motivo di vanto e di orgoglio – aggiunge la vicesindaca Libera Camici – Un’iniziativa che lancia un messaggio di fiducia per quanto può essere fatto. Un plauso a tutte queste associazioni, la cui voglia di fare rete e unione dà vita ad una sinergia che consente di traguardare progetti come questo”. Soddisfazione anche nelle parole di Alessio Barnabò, presidente di Diversamente Marinai. “Mi piace sempre ricordare una cosa – dice – Il nostro inclusivo consiste nel fatto che offriamo a tutti l’opportunità di vivere l’esperienza di una regata a prescindere dalla propria condizione fisica e mentale. Un percorso che non è riservato solo a persone con disabilità, ma a tutti tutti”. Per prenotare la prova di vela è sufficiente contattare il 320/312.20.76 (Aurora) oppure il 349/144.08.62 (Alessio).

