Coni, accordo per il trasporto degli atleti all’Elba

Importante accordo di collaborazione tra Coni Toscana e la compagnia di navigazione Blu Navy che consentirà il trasporto degli atleti, degli accompagnatori e dei sostenitori a costi che consentiranno una tranquilla partecipazione all’attività sull’isola d’Elba

Importante accordo di collaborazione tra Coni Toscana e la compagnia di navigazione Blu Navy che consentirà il trasporto degli atleti, degli accompagnatori e dei sostenitori a costi che consentiranno una tranquilla partecipazione all’attività sull’isola d’Elba. “Dobbiamo ringraziare la sensibilità mostrata dalla Compagnia Blu Navy che consentirà con questo accordo di tornare alla normalità per il trasporto degli atleti da e per l’isola d’Elba consentendo la normalizzazione di tutti i campionati e manifestazione di tutte le Federazioni ed Enti di promozione sportiva, dichiara Giovanni Giannone delegato Coni della provincia di Livorno, dopo la decisione di annullare le convenzioni in essere con altre compagnie. Purtroppo in questi mesi abbiamo visto annullare diverse partite e soprattutto abbiamo visto il pericolo di limitare la partecipazione di attività sull’isola, territorio importante per il movimento sportivo della nostra provincia. Ora ci attendiamo che anche altre Compagnie vogliano impegnarsi in questo percorso per il bene dello sport ma soprattutto per i tanti giovani che svolgono attività sull’isola. Un grande risultato per lo sport, un impegno che ci eravamo assunti e che oggi è realtà”.

