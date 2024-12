(1) Allegati (1) ELENCO PREMIATI

Coni, in Comune la Giornata delle benemerenze sportive

Premiati atleti, dirigenti, tecnici e i giovani che hanno preso parte al Trofeo Coni. Il sindaco: "Chiudiamo un anno olimpico e lo facciamo con dei risultati eccellenti". Tutti i nomi (cliccando sul bottone celeste sopra al titolo)

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per la Giornata delle benemerenze targata Coni, ospitata, per l’edizione 2024, nella sala del Consiglio del Comune di Livorno. Obiettivo, come di consueto, insignire di importanti onorificenze atleti, dirigenti e tecnici della provincia che si siano distinti per un grande impegno in ambito sportivo. Accanto a loro, i giovani che hanno preso parte al Trofeo Coni, manifestazione annuale per regioni, che ha avuto luogo in Sicilia, per la precisione tra Catania e Palermo nei primi giorni di ottobre, con il fine di valorizzare i migliori talenti giovanili. “È un piacere – commenta il sindaco Luca Salvetti – ospitare tutti i giovani che quest’anno hanno dato il meglio per quanto riguarda la nostra provincia. Chiudiamo un anno olimpico e lo facciamo con dei riscontri e dei risultati eccellenti, ancora una volta. Come zona, siamo riusciti a raggiungere la quota 100 per quanto riguarda le medaglie. Merito degli sportivi che con sacrificio si preparano, partecipano, e per cui servono anche società serie, organizzate, capaci di strutturare un’attività di base importante. In questo l’amministrazione è stata chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, che ha fatto con convinzione, investendo molto negli impianti sportivi. Un lavoro indispensabile”. “Oltre agli eccezionali successi – aggiunge il delegato provinciale Coni Giovanni Giannone – Livorno ha dimostrato la sua forza e il suo attaccamento allo sport anche attraverso due eventi: la presenza della nazionale italiana di basket e le final four di Coppa Italia di pallavolo femminile. Oltre 8mila le persone che hanno partecipato all’uno e all’altro appuntamento. Ma ricordiamo anche l’arrivo in città della Coppa Davis, una cosa non scontata. Nell’ultima olimpiade parliamo di 13 atleti, 5 allenatori, 2 giornalisti che vi hanno preso parte. Come non parlare poi della prima donna arbitro di calcio della serie A. Tutto questo è merito di grandi tecnici e dirigenti che giornalmente si dedicano allo sport e che meritano quindi di ricevere i giusti riconoscimenti”.

