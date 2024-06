Consegna attestati di partecipazione al Progetto Sportivo “Con un unico lungo respiro”

Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al progetto Fipsas Pre.Di.Spo.N.E. 2.0 “Con un unico lungo respiro” finanziato da Sport e Salute S.p.A. ed attuato da Asd Spazio Sub Livorno.

Il progetto ha avviato alla pratica delle attività subacquee 16 studenti di età compresa tra i 14 ed i 19 anni provenienti dagli istituti cittadini che in oltre sei mesi di attività bisettimanale, sotto la guida degli istruttori e dei tecnici della Asd Spazio Sub Livorno Giorgio Rivolti, Luca Guarino, Stefano Poli, Tommaso Baldi, Valerio Bianchetti, hanno potenziato l’attività natatoria ed hanno praticato le varie discipline del settore attività subacquee quali apnea dinamica con e senza attrezzi, hockey subacqueo, tiro al bersaglio subacqueo, fotografia subacquea e pesca in apnea.

La cerimonia di consegna si è svolta nella sala della delegazione provinciale di Sport e Salute S.p.A. ed hanno ritirato l’attestato di partecipazione gli studenti dell’Istituto Tecnico A. Cappellini rappresentato dal prof. Marco Paoli – Bellini Jacopo, Cervelli Alessio, Ferrazza Thomas, Gori Giorgio, Guerrieri Raul, Masi Anna e Volpi Sirio – gli studenti dell’Istituto Tecnico A. Vespucci rappresentato dalla professoressa Gabriella Campisi – Catalan Alessandro e Quaglia Christian e gli studenti del Liceo Statale F. Cecioni rappresentato dalla professoressa Cristina Mannari – Cinelli Alice, D’Ercole Filippo, Falanga Federico e Lago Giorgia oltre alla più piccola Moana Rosi Mannari inserita nel progetto in corso d’opera per una rinuncia.

Durante la cerimonia di consegna è stata più volte sottolineata sia dai tecnici che dai professori l’importanza della pratica sportiva come corretto stile di vita. Oltre agli evidenti benefici dell’apparato muscolo-scheletrico, lo sport rende più sicuri, offre una valvola di sfogo e da degli obiettivi da raggiungere.

