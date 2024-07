Da Capo Nord a Tarifa in bicicletta, la nuova impresa Stefano

Stefano Pellegrini, 39 anni, carabiniere laureato in Scienze Motorie, ha affrontato e concluso all'11° posto una delle gare più lunghe e difficili del mondo percorrendo 7.440 km e 15 Stati: "E' stato uno tsunami di emozioni e non c'è stato un momento in cui abbia esitato o pensato di non farcela"

Da Capo Nord a Tarifa in bicicletta, la nuova impresa ai limiti dell’impossibile di StefanoUn’altra impresa ai limiti dell’impossibile per Stefano Pellegrini, 39 anni, carabiniere laureato in Scienze Motorie, che in bicicletta ha affrontato e concluso all’11° posto una delle gare più lunghe e difficili del mondo percorrendo 7.440 km, 15 Stati e 80.000 metri di dislivello positivo. Partenza il 20 giugno da Capo Nord e arrivo a Tarifa, Spagna, il 28 luglio. “E’ stato uno tsunami di emozioni – racconta – La mia determinazione, la mia resilienza e il mio coraggio mi hanno portato fino a dove la mia mente spingeva, varcando oltre un immaginario impossibile da concepire. Non c’è stato un momento in cui abbia esitato o pensato di non farcela, perché questo non è contemplato nel mio vocabolario esistenziale. Ci sono state molte difficoltà lungo questo impervio cammino e anche questa volta sono riuscito a trasformarle in grandissime opportunità, conoscendo persone straordinarie che oggi saluto. I vari cambi di strategia mentale adottati per evitare la disidratazione, il cambio del bioritmo e una attenta e curata alimentazione e idratazione mi hanno permesso di non avere mai alcun tipo di problema in qualsiasi situazione e condizione meteorologica”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©