Dalla prima moto alla classe 450, Matteo De Paola e la sua storia di motocross

Classe 2006, De Paola punta in alto tra campionati regionali e nazionali, con il sostegno della famiglia e della Federazione motociclistica italiana

di Giulia Bellaveglia

Matteo De Paola, classe 2006, è già un nome che comincia a farsi notare nel panorama del motocross italiano. A raccontare la sua storia è il papà, Jose, che con entusiasmo e orgoglio ripercorre i primi passi di un percorso iniziato quasi per gioco, ma che oggi si è trasformato in una vera passione e in risultati di rilievo. “Io sono sempre stato appassionato di moto – racconta – e nel 2007 lo portai ad una gara a Ponte a Egola, aveva appena tre anni e mezzo. Si aggrappò alla rete che separava il pubblico dalla manifestazione e non riuscivo più a staccarlo. A tavola continuava a chiedere solo di andare a provare”. Da quel momento, non ci furono più pause: una moto cinese comprata apposta, qualche giro nei campi vicini, e un entusiasmo travolgente. Trovare una scuola non fu facile. L’unica disponibile in zona era a Ginestra Fiorentina.

“Mi dissero che era una scuola già improntata per le gare, non per principianti, ma insistetti. L’istruttore mi disse che era sveglio, e così lo portarono a fare una prova. Imparò rapidamente a coordinare acceleratore e freno, una sfida non da poco per un bambino così piccolo”. Dopo un anno e mezzo di preparazione, fece il suo debutto in gara a livello regionale, ottenendo traguardi sorprendenti. Da allora, gli allenamenti sono diventati una routine: tre volte a settimana a Ginestra più la preparazione atletica. I sacrifici di tempo e denaro della famiglia sono stati ingenti, ma i risultati hanno ripagato ogni sforzo. Il giovane atleta ha infatti conquistato più volte il titolo di vicecampione regionale in diverse categorie e, a dodici anni, ha ottenuto un terzo posto nella selettiva nazionale a Montalbano Ionico, che seleziona i migliori piloti d’Italia per il campionato italiano. Oggi corre nella classe 450, il massimo livello del motocross, e già alla sua prima esperienza ha centrato un terzo posto. Il talento non passa inosservato: la Federazione motociclistica italiana lo ha inserito in un collegiale con tutti gli istruttori federali, un’opportunità per crescere ulteriormente. “Il futuro? Sogna il campionato europeo, ma le cifre sono altissime, si parla di 60-70 mila euro. Già dal 2025, però, il team motoracing Eugenio Dallari di Reggio Emilia lo ha contattato e sostiene tutte le spese”. Non basta comprare una mezzo e gareggiare: ogni mezzo va preparato sulle esigenze del pilota, sospensioni, erogazione e test continui. “Non è semplice, ma vedere Matteo crescere e vincere rende tutto questo un percorso incredibile”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©