Domenica 2 aprile la 38° Vivicittà sarà la “corsa dei diritti”

Partenza (alle 9.30) e arrivo al camposcuola. La corsa competitiva di 10 km attraverserà il cuore della città dal centro fino al quartiere Venezia passando per la Fortezza Vecchia e il lungomare. Le altre corse, non competitive, sono la passeggiata ludico-motoria con tragitto di 5 km e la nordic walking sulla distanza di 5 km. L’evento si svolgerà in 39 città italiane e 4 estere

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la 38esima edizione, Vivicittà, la manifestazione podistica internazionale promossa da Uisp. Domenica 2 aprile, partenza (alle 9.30) e arrivo al camposcuola, la tradizionale corsa (competitiva) attraverserà il cuore della città, dal centro fino al quartiere Venezia passando per la Fortezza Vecchia e il lungomare. Tema dell’iniziativa, la pace, tanto da nominare l’evento “La corsa dei diritti”. “Per questa edizione – spiega Paolo Falleni, responsabile podismo Uisp Terre Etrusco – Labroniche – siamo riusciti ad inserire la gara in un più ampio circuito toscano che comprende circa 15 sfide complessive. Un motivo in più, per chi partecipa, per fare bene. Ci aspettiamo persone da tutta la Toscana, puntiamo a raggiungere i 500 atleti”. “Una manifestazione – commenta il sindaco Luca Salvetti – bella e avvincente che, quest’anno, è dedicata ai diritti. Per un momento delicato come quello che stiamo attraversando con la guerra, l’immigrazione e le discriminazioni, non poteva essere scelto titolo migliore. Ringrazio i coinvolti per il grande lavoro e l’accuratezza nell’organizzazione e spero che in molti decidano di partecipare, sia per spirito agonistico, sia per godere di una giornata in compagnia di tante persone nei luoghi più suggestivi di Livorno”. L’iniziativa coinvolgerà ben 39 città italiane, 4 estere (Tuzla in Bosnia Herzegovina, Yokohama, Ohsakaka e Ohtu in Giappone) e una ventina di istituti penitenziari del Paese. “Di questo evento – aggiunge il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone – mi piace ricordare due tra le cose più belle: il lato sportivo che ha visto decine e decine di atleti di grandissimo livello partecipare nelle precedenti edizioni e il lato sociale, perché lo sport ha la grande funzione di essere trasversale, e dare un’impronta pacifica molto importante”. Tre le proposte, con ritrovo alle 7.30 e partenza alle 9.30 dal Campo Scuola: gara competitiva di 10 chilometri, passeggiata ludico – motoria e nordic walking non competitive sulla distanza di 5 chilometri. Per tutti gli eventi è possibile iscriversi entro il 31 marzo sul sito www.endu.net.

Condividi: