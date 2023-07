Dragon Boat, le Bimbe in Rosa sul podio

Sul lago di Casazza terza classificata la squadra del Canoa Club composta da Rita Soldaini, Daniela Soldaini e Simona Sottili e allenata da Ilenia Pellegrini

Il 2 luglio in Val Cavallina, provincia di Bergamo, si è svolta la 10ª manifestazione per la lotta contro il cancro al seno: 13 km con una grande partecipazione di persone. A fine manifestazione si è svolta una gara di Dragon Boat di 200mt sul lago di Casazza con diverse squadre tra cui quella delle Bimbe in Rosa del Canoa Club Livorno allenate da Ilenia Pellegrini. Rita Soldaini, Daniela Soldaini e Simona Sottili si sono piazzate al terzo posto. A fine gara si è svolta una sfilata di dragoni in memoria delle donne che il tumore ha portato via. Il tutto è terminato con il lancio dei palloncini e dei fiori.

