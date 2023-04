Duathlon, Livorno Triathlon conquista tre podi

La squadra labronica era presente con una quarantina di giovani di tutte le categorie, da Minicuccioli a Junior e come sempre si è distinta. Traguardo storico, Livorno sul podio tra le migliori d'Italia

Si sono svolti nel fine settimana del 22 e 23 aprile i Campionati Italiani Giovanili a Magione, con oltre mille atleti partecipanti provenienti da tutta Italia. La squadra labronica era presente con una quarantina di giovani di tutte le categorie, da Minicuccioli a Junior e come sempre si è distinta.

Nella categoria Junior, su distanza sprint, Margherita Voliani conquista il terzo posto, conducendo un’ottima gara che chiude in 59′ dietro alla coppia di testa del Cuneo 1198.

Nella categoria Youth B, su distanza supersprint, Gaia Silvestri vola letteralmente ed emoziona per la grinta, arrivando seconda dietro a un’imprendibile Viola Paoletti. Nella categoria Ragazzi Femmine, Sveva Bertolucci sale sul podio più alto.

Molto buoni i risultati di tutti gli atleti in gara che si sono difesi con grinta e hanno dimostrato un’ottima preparazione atletica e della gestione di gara.

La domenica è stata la volta delle staffette sviluppo e di squadra riservate agli atleti Youth A, Youth B e Junior. La Livorno Triathlon era presente con tre staffette di squadra e quattro atleti impegnati nelle staffette sviluppo. Buoni i risultati anche per gli staffettisti che chiudono questa due giorni di fatiche con il sorriso.

Gli allenatori Enzo Fasano e Francesco Laino hanno espresso grande soddisfazione per l’impegno e i risultati dei propri atleti e non vedono l’ora di affrontare le gare di Triathlon che prenderanno il via dal prossimo 7 maggio a Marina di Grosseto, terza tappa regionale e seconda del Circuito Iterregionale Centro Italia.

