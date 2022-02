Eric Fantazzini, il bobbista livornese va alle Olimpiadi

Livorno sarà rappresentata anche alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Eric Fantazzini continua la sua serie di successi nel bob a quattro coronando il sogno a cinque cerchi

di Chiara Montesano

Lo sport, anche se un po’ bloccato dal Covid, ci ha dato tante soddisfazioni la scorsa estate. Mesi pieni di emozioni e medaglie e questo anno potrebbe non essere da meno. Il 2022 inizia con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, slittate di un anno per la pandemia.

Livorno ha la fama di essere una città di sportivi e lo conferma nuovamente con la qualifica di Eric Fantazzini per le Olimpiadi Invernali.

Le soddisfazioni per il livornese Eric Fantazzini infatti non finiscono con la vittoria in Coppa Europa di poche settimane fa. La FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, ha ufficializzato i convocati alle Olimpiadi Invernali che si svolgeranno in Cina tra poche settimane e tra gli atleti che partiranno per i Giochi Olimpici c’è anche l’atleta livornese.

L’atleta, in forze ai carabinieri, sarà impegnato nel bob a quattro insieme a Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti e Alex Verginer.

Potremmo tifare il nostro concittadino sabato 19 febbraio con la prima manche del bob a quattro, alle 2.30 ora italiana. Sarà possibile vedere le Olimpiadi di Pechino 2022 su Discovery + ed Eurosport.