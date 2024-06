Festa dello Sport a Vicarello con oltre 90 alunni

Anche quest’anno il Comune di Collesalvetti e l’Istituto Anchise Picchi hanno organizzato la Festa dello Sport giunta alla seconda edizione, coinvolgendo i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Pachetti di Vicarello.

La manifestazione si è svolta il 3 giugno nell’area esterna della scuola primaria C. Marcacci, che per l’occasione è stata trasformata in una grande palestra a cielo aperto con il grande sostegno delle associazioni pronte a far provare gratuitamente ai bambini e alle bambine molteplici discipline – karate, calcio, basket, pallavolo e molto altro.

Dopo il grande successo della prima edizione, organizzata in via sperimentale nel 2023, la Festa dello Sport ha registrato anche quest’anno una bella partecipazione degli alunni e delle famiglie, circa 90 alunni.

Al termine della giornata l’amministrazione comunale ha consegnato gli attestati di partecipazione lasciando alle associazioni e alla scuola un gagliardetto a ricordo di questa giornata.

La festa dello sport si conferma come un evento importante, frutto della collaborazione tra istituzioni al fine di avvicinare alla pratica sportiva i bambini e le bambine fin dalla tenera età, all’insegna dello sport per tutti e tutte, inclusivo e senza differenze di genere.

“Lo sport rappresenta un’esperienza fondamentale nella vita dei bambini e delle bambine in fase di crescita – ha dichiarato Patrizia Russo, insegnante e organizzatrice dell’evento – Grazie alla pratica delle diverse discipline sportive impareranno a conoscere e ad avere cura del proprio corpo, ma anche ad avere rispetto delle regole e degli altri”.

Il Comune di Collesalvetti ringrazia la scuola e tutte le associazioni che hanno partecipato a questa edizione: Club Sport Collesalvetti; ASD Atletico Etruria Calcio; Polisportiva Vicarello; ASD Collevica Calcio.

