Fides, i leoncini ruggiscono forte ad Ancona

Ottime prove dei giovani sciabolatori del maestro Zanotti e dei fiorettisti diretti dal maestro Pierucci. I risultati

Weekend da incorniciare per i giovani leoni del Circolo Scherma Fides impegnati nella prova Gpg Marche-Umbria-Toscana.

Sugli scudi gli sciabolatori del maestro Nicola Zanotti che ad Ancona si sono aggiudicati ben 4 delle 6 prove in palio. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Umberto Ribaudo, Azzurra Strati, Filippo Picchi e Rachele Saracaj .

Negli allievi (anno 2005/06) oltre il primo posto di un ottimo Umberto sono arrivati anche i piazzamenti molto buoni di Casavecchia e Betti (2006) terzi, Chiesa quinto e Bertini sesto. Usciti negli assalti precedenti invece Santini, Mannucci, Barsanti Bechini e La Comba.

Nella stessa categoria riservata alle femmine, molto brava Azzurra Strati che si aggiudica la sua prima gara con addosso la casacca del Fides. Bene anche Sofia Vesciano (terza), Monaldi e Gambogi entrate nelle 8.

Dominio assoluto invece nella categoria giovanissimi (2007). I recenti campioni italiani a squadre hanno confermato la loro forza posizionandosi ai primi posti. Questa volta a vincere è stato Filippo Picchi che in finale ha battuto il compagno di sala Andrea Artuso. A completare il podio colorato tutto di amaranto ci hanno pensato Lorenzo Stefanutti e Diego Bottari che hanno preceduto Favilla piazzatosi negli 8. Erano invece usciti agli ottavi Pappalardo e Di Bartolomeo.

Vittoria anche della brava Rachele Saracaj tra le Bambine (2008) e terzo posto di Claudia Bandini Entrambe al loro primo anno di gare ufficiali hanno confermato tutte le loro qualità.

Infine bene anche Stefania Di Grigoli tra le Giovanissime (2007) e Davide Vivaldi tra i Maschietti (2008) che si sono fermati ai quarti nelle rispettive categorie portando comunque a casa una meritata coppa. Ottima prova da parte di questo gruppo di atleti ai quali vanno i complimenti da parte dei maestri, del presidente e del consiglio direttivo.

Fioretto – Concluse in tarda serata anche le gare di fioretto ai campionati interregionali di Ancona dove, anche in quest’arma, si sono fatti valere i giovani fiorettisti del Fides del maestro Beppe Pierucci accompagnati nell’impegnativa trasferta dai maestri Roberto Bellucci e Georges Enguerran.

Ottime le prove di Giorgia Ruta e Dalia Rinforzi, nella categoria bambine, rispettivamente seconda quinta. Un po’ più indietro la compagna Camilla Rossi.

Nei maschietti ottima finale ad 8 per Gigio Tognelli, molto buone le prestazioni anche di Cristiano Fusco e di Lorenzo Cattani, anche loro in costante crescita.

Veronica Pritelli (categoria giovanissime) finisce ai piedi del podio (6ª) facendo una buona gara anche se sotto il suo reale valore.

Nella categoria ragazze 6º posto per Beatrice Bibite, anche lei al di sotto delle sue possibilità, buona la prova di Marta Cavallini che perde l’accesso alla finale ad 8. Fuori alla prima diretta Giorgia Fannelli.

Nella categoria allievi/ragazzi, buona la prova di Gualtiero Tognelli (terzo tra i ragazzi) che perde l’accesso ai primi 8 nella categoria allievi. Gabriele Garzelli, Francesco Rencricca ed Elia Rossi escono nei 32, Leonardo Maggini e Lorenzo Capolicchio un po’ sfortunati si arrendono al turno precedente .

“Un grazie particolare a tutti i ragazzi, ai genitori che sono rientrati verso Livorno a notte fonda a causa della cattiva organizzazione del comitato organizzatore della gara – scrivono dal Fides – e ai maestri che hanno come sempre dato il massimo per sostenere l’animo ruggente dei leoncini Fides”.