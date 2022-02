Fioretto. Le stoccate di Lombardi e le direttive di Pierucci portano l’Italia all’oro

Ancora una volta il team azzurro composto per un quarto dal fiorettista del circolo Fides in pedana, Giulio Lombardi, e dal tecnico di via Allende il livornese Beppe Pierucci a fondo pedana, ha conquistato un oro

A Sadabell, in Spagna, è andata in scena la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile. Ancora una volta il team azzurro composto per un quarto dal fiorettista del circolo Fides in pedana, Giulio Lombardi, e dal tecnico di via Allende il livornese Beppe Pierucci a fondo pedana, ha conquistato un oro (Damiano Di Veroli, Tommaso Martini e Jacopo Bonato gli altri tre componenti del quartetto della nazionale under 20).

La vittoria arriva al culmine di una prestazione davvero fantastica, l’Italia si impone sulla Francia per 45-33. Questa volta gli azzurri vincono e convincono. Dominio assoluto per la squadra del fioretto italiano che batte in successione Slovacchia (45-28), Olanda (45-23) e Germania 45-22 in semifinale.

Grandissimo risultato per Giulio e per la squadra azzurra che bissa il risultato della scorsa tappa di Coppa del Mondo e si presenta al meglio della forma all’appuntamento continentale.

I complimenti vanno anche a chi da fondo pedana ha guidato la squadra, il maestro targato Fides, Beppe Pierucci, assieme all’altro maestro di staff Stefano Barrera.