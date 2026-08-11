Folgore Summer Days, lo sport come laboratorio di crescita: in campo anche la Lotta Olimpica

Un percorso dedicato a bambini e ragazzi per ampliare il patrimonio motorio, sperimentare nuovi stimoli e sviluppare capacità di attenzione, equilibrio e decisione. Tra le discipline proposte anche la Lotta Olimpica, con la guida del tecnico federale Daniele Niccolini, in collaborazione con il New Popeye Club

Stimoli diversi per costruire nuove capacità. È il principio che accompagna il Folgore Summer Days, promosso sul territorio dalla Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno e guidato dallo staff tecnico composto dal Direttore Tecnico Antonio Citi, Massimiliano Parolin, Antonio D’Ambra, Vincenzo Corvaglia, Rico Simonetti, Jacopo Citi, Emma Ludovica Frizzi e Graziano Ligas, attraverso una programmazione orientata alla crescita giovanile.

Il Laboratorio è aperto ai propri tesserati e a tutti i bambini e ragazzi provenienti da differenti realtà sportive, offrendo anche durante l’estate la possibilità di continuare a muoversi, sperimentare e arricchire il proprio patrimonio motorio.

Le finalità individuate vengono tradotte in attività concrete attraverso la selezione di argomentazioni e professionalità specialistiche. Tra i contenuti scelti è stata inserita la Lotta Olimpica, affidata a Daniele Niccolini, Collaboratore Tecnico della Nazionale Italiana Giovanile FIJLKAM di Lotta Libera.

La disciplina propone situazioni in continua evoluzione: equilibrio variabile, contatto, pressione, gestione dello spazio e relazione con un avversario che modifica costantemente il problema motorio. Il ragazzo è così chiamato a percepire ciò che accade, mantenere l’attenzione, interpretare le informazioni, decidere, agire e correggere la propria risposta.

In questa relazione tra percezione e azione, movimento, attenzione e apprendimento trovano un terreno comune. Nei bambini la varietà delle situazioni amplia progressivamente il bagaglio motorio; con l’età aumentano velocità, imprevedibilità e complessità decisionale.

La scelta della Lotta e della competenza di Niccolini rappresenta il passaggio dall’idea al campo: individuare contenuti funzionali alla crescita e trasformarli, attraverso professionalità qualificate, in occasioni concrete di apprendimento.

È questa la finalità del Folgore Summer Days: fare della varietà degli stimoli uno strumento attraverso il quale l’esperienza diventa apprendimento e l’apprendimento, progressivamente, capacità.

Una sinergia con il “New Popeye Club” per la collaborazione alla realizzazione dell’attività.

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