Giammarco Menicagli convocato in nazionale under 15
Foto Empoli F.C. che ringraziamo per la disponibilità
Grande orgoglio e soddisfazione per l’Academy Livorno Calcio
Congratulazioni a Giammarco Menicagli, livornese classe 2011, convocato dalla Nazionale Under 15 per uno stage di due giorni in programma l’8 e il 9 aprile al Centro Coni di Tirrenia. Grande orgoglio e soddisfazione per l’Academy Livorno Calcio dove il giovane, attuale centrocampista dell’Empoli, è cresciuto calcisticamente: “A Gianmarco e alla sua famiglia i nostri più sinceri complimenti e un grandissimo in bocca al lupo per questa straordinaria nuova avventura”
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.