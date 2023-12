Giornata olimpica, assegnate le onorificenze del Coni. Tutti i premiati

La campionessa italiana di tiro con l'arco da caccia e argento mondiale Serena Gazzola premiata dal sindaco Luca Salvetti con la medaglia di bronzo e altri momenti della cerimonia

L’evento è stato l’occasione per celebrare atleti, tecnici e dirigenti che la nostra provincia vanta in ambito sportivo e per conoscere ben 42 giovanissimi che hanno preso parte al Trofeo Coni dello scorso settembre in Basilicata

Giornata olimpica del Coni, edizione 2023. Ad ospitare per quest’anno la bella cerimonia, condotta dalla giornalista Giulia Bellaveglia, sono stati gli spazi della sala conferenze del Palazzo dei Portuali. L’evento, è stato l’occasione per celebrare atleti, tecnici e dirigenti che la nostra provincia vanta in ambito sportivo e per conoscere ben 42 giovanissimi che hanno preso parte al Trofeo Coni dello scorso settembre in Basilicata. “Livorno – afferma il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone – com’è ben noto, è la città più medagliata d’Italia. E vedendo la grande quantità di giovani qui presenti risulta una cosa piuttosto naturale. Tantissimi i risultati, anche a livello internazionale, che provengono dagli sportivi di questa provincia. Come Coni investiamo molto nel sociale, affinché tutti i ragazzi, anche chi non può permetterselo, abbiano la possibilità di praticare sport”. “In questa città – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – si vive e si respira lo sport in ogni momento dell’anno. Ecco perché mi preme annunciare in questa sede che a breve pubblicheremo un bando del valore di 80mila euro per tutte quelle società sportive che investono anche nel sociale. Per fare sport poi, servono impianti idonei, e come amministrazione ci stiamo adoperando per costruirne uno completamente nuovo e offrire a tutti questa possibilità, nonostante alcuni pareri contrari”.

Questo l’elenco dei premiati: per i giovani partecipanti al Trofeo Coni Niccolò Mauro e Lorenzo Sardi di Elba Bike (ciclismo), Vittoria Menicagli, Mirko Giannini, Diego Mancini, Alysia Bendinelli del Canoa Club Livorno (canottaggio), Demian Battaglini, Andrea Palumbo, Samuele Peruzzi, Clara Damari per il Circolo damistico livornese Piero Piccioni (dama italiana), Alessandra Micheletti per il Circolo giovanile atletica costa etrusca Cecina (terathlon dell’atletica leggera), Mia Barontini e Vittoria De Angelis per Dance Vision (danza sportiva), Alessandro Lambardi per Kodokan Judo Cecina, Claudiu Daniel Tutuianu per Peter Pan (judo), Agnese Falca per Budokan Portuali Livorno (karate), Niccolò Cosci, Edoardo Cosci, Michael Baggiani, Elio Meloni e Sara Larocca per il Gruppo lottatori livornesi (lotta), Stefano Balestri e Giulia Marinari per il Centro sportivo mini basket Don Bosco (basket 4×4), Bryan Toko Djoumessi e Noemi Barba per il Barbell Club (pesistica), Marta Rosa per Elba Rugby, Carolina Balduinotti per Livorno Rugby (tag rugby), Anna Torre per il Circolo scherma Fides (fioretto, spada, sciabola), Mattia Montagnani per I Falchi (inline freestyle), Federico Soldateschi, Giulio Brucciani, Alice Cappelli per Shaka surf&sup school (sup), Greta Ludovica Barbaro per Bernini tennis tavolo Livorno (tennis tavolo), Anuar Kammakh per Livorno Acquatics, Rebecca Bellini, Sveva Bertolucci per il Livorno triathlon (triathlon), Davide Satriano, Irene Rafanelli, Giulia Galesi per Livorno Boxe Salvemini (pugilato giovanile), Alessandro Frangioni, per Tsn Cascina (tiro a segno).

Le massime onorificenze sono invece state assegnate a Fabio Palandri, Elena Pietrini, Akiyama Octopus Asd, Etruria Rugby Piombino (stella d’argento), Ottorino Andreini, Carlo Bettini, Rodolfo Graziani, Sergio Raminghi, Pallacanestro Piombino (stella di bronzo), Stefano Franceschi (palma di bronzo), Christian Del Greco, Federico Esposito, Francesca Fangio, Serena Gazzola, Marta Giaele Giovannini, Simone Iannattoni, Pietro Marchi, Beatrice Monaco, Alessia Niotta, Saverio Rosa, Filippo Scotto, Nicola Volpi (medaglia di bronzo), Sarah Luisa Fahr, Eleonora Lamorte, Matteo Bitossi, Michele Cappagli (medaglia d’argento) e Yukio Santo Condorelli (medaglia d’oro).

