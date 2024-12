Giulia si presenta, da Livorno all’Everest con “Metodo”

La giovane atleta e art director dell'agenzia di comunicazione: "Viaggio nato da un sogno. Sarà un trekking endurance capace di mettere a dura prova la resistenza fisica e mentale". Obiettivo l’Everest Base Camp a 5.364 metri, 12 tappe

di Giulia Bellaveglia

Un viaggio verso l’Everest Base Camp a 5mila 364 metri di altitudine, con 2mila 803 metri di dislivello, da svolgersi in 15 giorni e 12 tappe. È questa l’impresa straordinaria che Giulia Fraschi, atleta livornese, ha deciso di intraprendere a partire da sabato 21 dicembre. Durante l’avventura, Giulia sarà sostenuta dall’agenzia per cui lavora come art director, Metodo adv, attraverso il progetto “Un’art director sull’Everest”, con una grande campagna social. “Una viaggio – spiega Fraschi – nato da un sogno che ho fatto e che necessita di una grande preparazione. Si tratta di un trekking endurance capace di mettere a dura prova sia la resistenza fisica, che quella mentale, motivo per cui sono previsti dei periodi di acclimamento per far abituare il corpo. E poi niente acqua, niente elettricità per 12 giorni. Spero di riuscirci, perché si tratta davvero di un’esperienza senza precedenti e sarebbe il punto più alto che ho mai raggiunto. In Metodo la mia avventura è diventata parte integrante del nostro lavoro, i miei colleghi sono una famiglia che mi è entrata dentro il cuore”. “La sfida è alla base, la base è la vetta” è il motto del manifesto creato per l’iniziativa che vedrà la giovane intraprendere una sfida personale che incarna la voglia di superare i propri limiti rappresentando al contempo i valori di determinazione, resilienza e creatività che animano ogni giorno il lavoro dell’agenzia. “Quando Giulia – aggiunge il fondatore di Metodo Alberto Feira Chios – ci ha detto che le sarebbe piaciuto portare la nostra bandiera fino al campo base, la proposta ci ha entusiasmato e abbiamo deciso di sostenerla in tutto. Per noi questo è un modo di celebrare la sinergia tra spirito personale e mission aziendale. Vogliamo che gli amici e i parenti dei nostri lavoratori, ma anche la città tutta, conoscano ciò che facciamo e che riflettano sul fatto che ciò che viene svolto in città come Milano o Roma ad altissimi livelli, noi lo facciamo, con la stessa identica qualità, a Livorno”. Sarà possibile rimanere aggiornati sull’impresa attraverso i canali Facebook Metodo Everest Base Camp e Instagram @metodo_ebc.

