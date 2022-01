Il Ci.Ca.Sub. compie 70 anni

Il “campione sociale 2021” è stato Emiliano Torrini che ha apposto la propria targhetta sulla base del nuovo trofeo messo in palio dal Circolo, mentre Alessandro Falciani con la vittoria del 2020 si è definitivamente impossessato del precedente trofeo avendo primeggiato in tre gare non consecutive

Mediagallery

Domenica 12 dicembre 2021, nell’ampio salone-ristorante dell’Hotel Golf di Tirrenia si sono riuniti i soci del Circolo Cacciatori Subacquei “G. GariBaldi” di Livorno per festeggiare, nel corso della tradizionale cena annuale, il 70° anniversario della fondazione della loro società sportiva, nata nel lontano 1951.

I numerosi presenti (oltre 80 persone), tutti rigorosamente in regola con le disposizioni sanitarie anti-covid, sono stati ben felici di poter partecipare a questa riunione perché non solo è stata l’occasione per festeggiare questa importante ricorrenza del Ci.Ca.Sub, ma il convivio sociale ha anche segnato il ritorno alle vecchie abitudini permettendo ai soci di ritrovarsi con vecchi amici non più frequentati da oltre due anni a causa della pandemia.

La serata è stata aperta da Amerigo Ramacciotti, attuale presidente del Circolo che, dopo avere espresso un caloroso benvenuto ai convenuti, ha fatto un breve resoconto della situazione societaria sottolineando che, nonostante la veneranda età raggiunta, il Ci.Ca. (come normalmente è chiamato dai soci) gode di ottima salute ed i suoi atleti, che si avvicendano negli anni, continuano a mietere allori nelle più importanti competizioni nazionali ed internazionali tanto che, nella subacquea, il Ci.Ca.Sub. “G. Garibaldi” è, in assoluto, il Circolo più medagliato d’Italia.

Nella stanza dei trofei non c’è quasi più posto per le coppe che sono state vinte negli anni ma, a conferma di quanto detto basta il fatto che, su 3 trofei messi in palio dal Coni da quando esiste la disciplina sportiva della pesca in apnea ben 2 sono esposti nella bacheca sociale. Questi numeri, indiscutibilmente, segnano il passo di questo lungo e bel percorso.

Questi ultimi numeri confermano indiscutibilmente che il “passo” tenuto dal Ci.Ca. in questo percorso sportivo è stato lungo ma entusiasmante. La serata è andata avanti in allegria e tra una portata e l’altra sono stati dati i premi ai vari collaboratori e atleti.

Quando è arrivato il momento di dare le premiazioni per il “campionato sociale” che viene stilato al termine di ben cinque accanite gare effettuate dai soci durante l’anno, non sono mancati gli sfottò perché i vecchi super-atleti: Stefano Bellani e Maurizio Ramacciotti (che nei 20 anni in cui hanno fatto parte costante della Nazionale Italiana , hanno vinto praticamente tutto), sono stati surclassati nella classifica finale dalle “nuove leve”.

Per la cronaca, il “campione sociale 2021” è stato Emiliano Torrini che ha apposto la propria targhetta sulla base del nuovo trofeo messo in palio dal Circolo, mentre Alessandro Falciani con la vittoria del 2020 si è definitivamente impossessato del precedente trofeo avendo primeggiato in tre gare non consecutive.

Per ultimo è stato consegnato il “Premio Ci.Ca.Sub.” (che rappresenta l’Oscar del Circolo) e viene assegnato ogni anno ad un “socio meritevole” che si sia messo particolarmente in evidenza.

Le motivazioni di conferimento sono due e sono: per meriti sportivi o per meriti sociali e per l’anno 2021 è stato conferito al socio Roberto Mattera per meriti sociali.

Dopo la consegna dei premi il presidente Ramacciotti ha consegnato un artistico “crest” commemorativo del Ci.Ca.Sub. agli ospiti presenti alla serata; i presidenti dei Circoli: “Gorgona Pisa” e “Nettuno Cecina”, amici di lunga data e eterni rivali nelle competizioni e a Roberto Scotto “inventore e produttore” dell’Almanacco dello Sport (pubblicazione unica del suo genere) che ogni anno riesce a stampare e a distribuire gratuitamente migliaia di copie di un “tomo” di oltre 400 pagine con le notizie di tutte le discipline sportive praticate a Livorno, raggruppate in oltre 40 federazioni.

Gli altri ospiti che hanno ricevuto il crest sono stati: Cesare Gentile e Rodolfo Graziani rispettivamente presidenti delle sezioni livornesi dei “Veterani dello Sport” e degli “Azzurri d’Italia”.

Dopo la consegna dei crest ha preso la parola Rodolfo Graziani per comunicare che finalmente era riuscito a farsi assegnare dal Comune di Livorno alcuni locali all’interno del “Cisternino” (la casa della Cultura cittadina) dove verrà allestito (unico del suo genere) il “Museo dello Sport” e in questa sede verranno elencate ed evidenziate tutte le “medaglie” conquistate dagli atleti livornesi nelle più svariate discipline sportive nel corso di competizioni internazionali, quali: campionati Europei, campionati Mondiali e Olimpiadi.

Graziani ha ricordato che, come e vero che il Ci.Ca.Sub. “G. Garibaldi” è il Circolo più medagliato d’Italia è altrettanto vero che la città di Livorno (nel rapporto: numero degli abitanti-medaglie vinte) è in assoluto la città più premiata.

Circa 10 anni fa, in occasione del conseguimento della medaglia numero 500 fu realizzato un film-documentario che ha fatto il giro del mondo raccogliendo ovunque entusiastici apprezzamenti.

Ha anche aggiunto che probabilmente per la inaugurazione del futuro museo sarà necessario pensare a girare un nuovo film perché attualmente il numero delle medaglie è salito a 578 ed il traguardo numero 600 è molto vicino. Dopo questo breve diversivo la piacevole serata si è conclusa con la consegna di un omaggio floreale a tutte le signore presenti in sala e con lo scambio degli auguri di rito per le prossime festività.