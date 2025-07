Il livornese Luca Marianucci ingaggiato dal Napoli

Foto SSC Napoli che ringraziamo per la disponibilità

Dopo l'esordio in serie A con la maglia dell'Empoli, per il calciatore livornese classe 2004 cresciuto calcisticamente nella Pro Livorno Sorgenti arriva un'altra gioia

Congratulazioni a Luca Marianucci, 21 anni il 23 luglio. Dopo l’esordio in serie A con la maglia dell’Empoli il 4 novembre scorso per il difensore livornese classe 2004 cresciuto calcisticamente nella Pro Livorno Sorgenti arriva un’altra gioia: l’ingaggio da parte del Napoli. E che gioia! Giocherà il prossimo campionato nella squadra campione d’Italia e lo farà al fianco di tanti campioni – uno su tutti, Kevin De Bruyne – sotto la guida di un allenatore vincente come Antonio Conte. Congratulazioni Luca.

