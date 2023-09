Inaugurato il villaggio sportivo Oltremare

Foto autorizzate alla pubblicazione da liberatoria rilasciata a Oltremare

La struttura di via Delle Sorgenti ha accolto tantissimi tra bambini e adulti che hanno avuto l’opportunità di provare varie discipline di motricità, combattimento o situazione. "Abbiamo realizzato un sogno"

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per l’open day targato Oltremare Livorno che, per l’occasione, ha ufficialmente aperto i battenti inaugurando la struttura dopo circa quattro anni dall’inizio dei lavori. L’impianto di via Delle Sorgenti, 215 ha infatti accolto tantissimi tra bambini e adulti, che hanno avuto l’opportunità di provare le varie discipline presenti all’interno del villaggio sportivo. “Una proposta per bambini di stampo multidisciplinare – spiega il patron Francesco Vullo – in cui credo da sempre e che la scuola dello sport persegue da almeno 20 anni. I piccoli non praticheranno una singola attività, ma ne sceglieranno almeno 2, per comprendere, una volta più grandi, quale sia quella effettivamente adatta a loro. Le attività disponibili sono quelle di motricità come la ginnastica, la danza o il ju jitsu, di combattimento, arti marziali o schema, e di situazione, quali ad esempio minibasket e minivolley. La caratteristica di questi spazi è quella di far vivere i nostri bimbi in un bell’ambiente dove si fa sport di alto livello: potranno avere l’esempio dei grandi che si allenano mentre aspettano il proprio allenamento con uno staff davvero eccellente”. Per i ragazzi e per gli adulti ci sarà invece la possibilità di conoscere più da vicino MMA, grappling, ginnastica pugilistica, difesa personale, ginnastica posturale, basket 3×3, functional training e krav maga difesa personale israeliana. Questi gli istruttori disponibili: Marina Slavnova, tecnico federale ginnastica ritmica – Arena Astra, Juan Gonçal Morelli, cintura nera 4Dan di ju-jitsu Clan Lonzi MMA, Angelo Emanuele Morelli, istruttore Mv Tomei, Francesco Vullo, istruttore giovanile nazionale Us Livorno Basket / Leoni Amaranto e Nicola Zanotti, commissario tecnico della Nazionale Italiana di sciabola, maestro del Circolo Scherma Fides e socio di Oltremare. “L’idea – commenta Zanotti – è nata tra me e Francesco che siamo colleghi di lavoro ed entrambi appassionati del mondo sportivo. Volevamo trovare una succursale nella zona nord di Livorno che è quella più carente dal punto di vista delle strutture. Francesco, conoscendo la proprietà della vecchia fabbrica, Oltremare appunto, che produceva lo storico pigmento blu, ha visto l’edificio e se ne è innamorato. Abbiamo capito che era il posto giusto e che c’erano tutti i presupposti per portare avanti il progetto. Oggi si realizza finalmente un sogno”. Per informazioni: [email protected], 0586/173.74.97, orari segreteria dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

