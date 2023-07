La finale del Palio del Basket e Mis Match durante la Notte Bianca dello sport

Con il ricavato del Palio del Basket l'obiettivo è quello di contribuire al miglioramento del quartiere vincitore e di installare alcuni giochi inclusivi in via Giordano Bruno (due canestri verranno donati da Fip Toscana). Premio di 1500 € al vincitore del Mis Match, 400 € al secondo. Il presidente Faraoni: "Due eventi di rilievo per il movimento della pallacanestro e di grande visibilità per la città"

di Giulia Bellaveglia

Livorno, ormai da qualche mese, sembra tornata ad essere la basket city di un tempo. E così, anche quando i campionati sono fermi, nell’estate livornese non potevano certo mancare due tornei dedicati al basket, entrambi 3×3. Il primo, il Palio del Basket, organizzato dall’associazione Famiglia Coraggio e giunto alla sua seconda edizione, vedrà sfidarsi 8 squadre in rappresentanza dei quartieri tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio, a partire dalle 18, con finale sabato 22 luglio alle 22.30 in due campi all’aperto allestiti in via Allende nei pressi del PalaMacchia nel contesto della Notte Bianca dello sport. “A differenza dello scorso anno – spiega la presidente dell’associazione Arianna Paoletti – abbiamo dovuto adottare la formula del 3×3, anziché quella classica del 5×5, per questioni di spazio. L’obiettivo però è rimasto invariato: raccogliere fondi e intervenire, anche in piccola parte, negli spazi del quartiere vincitore per contribuire al suo miglioramento”. Per quanto riguarda il secondo torneo, il Mis Match – che si giocherà negli stessi campi, sempre durante la Notte Bianca dello sport, con finale domenica 23 luglio alle 23.30 (premio di 1500 euro alla prima classificata e 400 alla seconda) – ad affrontarsi saranno 12 squadre comprese alcune del ranking nazionale top 10 quali Milano – Pietro Agostini ed Evolution 3×3 (che vede in squadra il giocatore della nazionale Michael Lemmi), solo per citarne alcune. “Con il ricavato del Palio – aggiunge il garante delle persone con disabilità del Comune di Livorno Valerio Vergili – ci piacerebbe, al di là dell’intervento nel quartiere vincitore, installare alcuni giochi inclusivi in via Giordano Bruno, visto che l’idea di questa manifestazione è che nessuno debba essere lasciato solo”. “Due eventi di rilievo – commenta il presidente di Fip Toscana Massimo Faraoni – per l’intero movimento della pallacanestro e in particolare del 3×3, diventato di recente anche disciplina olimpica e su cui investiamo moltissimo. Una grande visibilità per la città dal punto di vista sportivo, comunicativo ed economico. Per la struttura di via Giordano Bruno, come federazione, ci impegniamo a donare due canestri da esterno”. “Sono due eventi a cui tengo molto – conclude il sindaco Luca Salvetti – perché si parla di sport e di giovani. E noi abbiamo bisogno proprio di questo”. Per tutta la durata delle manifestazioni sarà presente un’area food. Queste le squadre del Palio ed i relativi capitani: Ardenza – Matteo Paoli, Coteto – Giorgio Perasso, Leccia – Maurizio Pantosti, Magenta – Raffaele Fiore, San Jacopo – Alessio Melosi, Stagno – Antonello Venditti, Stazione – Francesco Mori e Venezia – Gianni Cantagalli. Mentre le attuali iscritte al Mis Match sono, oltre alle giù citate Milano – Pietro Agostini ed Evolution 3×3, Toys boy, Latin Lover, FDC, Marru passaci la palla, Palla a Bini, Team Up 4th, Bale pigia x, Frega Pus ed Evolution Accademy.

