Lavori al PalaMacchia, spunta striscione al palazzetto

"390mila euro per 13 anni di soldi nostri ricevuti per lavori mai fatti o incompiuti". È questo che recita la scritta vergata con spray nero sul tessuto bianco

Alle porte dell’inizio della nuova stagione sportiva di basket che da domenica 2 ottobre rivedrà protagoniste le due realtà cittadine di Pielle e Libertas sul parquet del PalaMacchia spunta uno striscione fuori dai cancelli del palasport di via Alle de.

“390mila euro per 13 anni di soldi nostri ricevuti per lavori mai fatti o incompiuti”. È questo che recita la scritta vergata con spray nero sul tessuto bianco. Lo striscione, anonimo e non recante alcuna firma di rivendicazione, è apparso nella tarda serata di giovedì 29 settembre.

