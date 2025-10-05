Libertas Livorno – Valtur Brindisi 67-62. Seconda vittoria consecutiva per gli amaranto!

I ragazzi di Diana trovano danno continuità alla vittoria a Pesaro e centrano il primo successo casalingo in rimonta dopo un avvio incerto. Ottimi Tiby (20 punti per lui), Valentini e Woodson, ai pugliesi non basta il duo Esposito - Copeland e capitolano in un finale al cardiopalma. Amaranto lanciati a 4 punti e attesi adesso dalla trasferta a Pistoia

di Lorenzo Evola

In rimonta, con il coraggio, con il cuore. Gli amaranto bissano il successo di Pesaro e si regalano la prima gioia di fronte ai propri tifosi (clicca qui per consultare il tabellino di Libertas-Brindisi).

Un match di certo non semplice per Fantoni e soci, sotto di 7 lunghezze ad inizio ultimo quarto ma capaci di crederci fino alla fine e rimontare il passivo grazie al contributo di Tiby (20 punti per lui) alle triple di Valentini nel finale e ad un buon Woodson, che tiene a galla i suoi soprattutto nella prima metà di gara non proprio indimenticabile per i labronici (tanta imprecisione al tiro). Ai pugliesi non bastano i quasi 40 punti del duo Esposito – Copeland (devastante nel terzo quarto con 16 punti), complice anche un finale confusionario in fase di possesso e segnato da basse percentuali sia dal pitturato che dalla lunga distanza. Una vittoria che infonde fiducia ai ragazzi di Diana, lanciati a quota 4 e attesi adesso dalla trasferta inquel di Pistoia. Due punti preziosi insomma, per un roster che aveva bisogno di uno scossone dopo il ko all’esordio con Cento.

La cronaca

Primo Quarto

Comincia la gara al Pala Modigliani!

Aggressiva da subito la Libertas, Tiby fallisce da sotto, qualche errore anche in casa Brindisi. Non si sblocca ancora il parziale dopo più di 2 minuti.

Pugliesi che si portano avanti con Esposito ma la tripla di Woodson riporta gli amaranto sul +1.

Altra tripla per il numero 1 di Diana, Tiby consolida il vantaggio in penetrazione ma Vildera con un gioco da tre punti accorcia lo svantaggio.

Prima girandola di cambi a fine quarto, amaranto ancora sul +2.

Tante le palle perse da entrambe le squadre, bonus che scatta da ambo le parti.

Termina il primo quarto al Pala Modigliani. Libertas avanti di due lunghezze grazie alle due bombe dall’arco di Woodson ma non sono poche le palle perse negli ultimi scampoli di quarto. Lo stesso vale per Brindisi, poco precisa al di fuori del pitturato e aggrappata alla verve di Vildera (7 punti in 5 minuti). Si scalda il pubblico casalingo nel frattempo.

Secondo quarto

Mouha da tre, si riporta sopra la compagine pugliese. Diana ributta nella mischia Woodson e Tiby ma cercare maggior peso in attacco.

Altro possesso sprecato per la Libertas, percentuali bassissime in questo avvio di secondo quarto.

Woodson in penetrazione riporta i suoi sul +1, coach Diana chiama il time out.

Fallo di Piccoli, Vildera non sfrutta il gioco da tre punti ma faticano gli amaranto a contenere la fisicità del numero 14 pugliese ogni volta che affonda.

Padroni di casa a dir poco sterili fin ora, solo due i punti messi a segno in metà quarto. Ci pensa Woodson a risvegliare i suoi toccando la doppia cifra per il 19-20.

Time out Libertas, match a dir poco tirato al Pala Modigliani.

Canestrone di Tiby, Esposito gli risponde subito e conferma il +3 dei biancoazzurri.

Libertas che si affida alle lune di Woodson, l’unico a creare pericoli per la formazione di Diana. Altro time out chiamato da Brindisi, non salgono le percentuali in campo, soprattutto dall’arco. Ultimi 30 secondi di quarto.

Sfondamento di Filloy nell’ultimo possesso, protestano i tifosi amaranto. Time out per la Libertas che tenta un disperato schema quando mancano 3.3 secondi.

Si va all’intervallo al Pala Modigliani. Ragazzi di Diana sotto di sole tre lunghezze ma decisamente troppo imprecisi sia dal pitturato che dalla distanza, Brindisi trainata da un buon Vildera – contenuto a stento dal quintetto labronico -ma altrettanto sterile dal campo. Woodson è l’unico ad accendere (a intermittenza a dir la verità) la luce in casa Libertas ma la sua doppia cifra (11 punti nella prima metà di gara) non basta a suoi che tornano negli spogliatoi in svantaggio. Tra poco la seconda metà di gara.

Intervallo

Terzo Quarto

Subito Woodson a smuovere il tabellino con una bella tripla!

Gli fa seguito Tiby che spara da tre per il momentaneo +2 amaranto. Grande inizio per i ragazzi di Diana in questo terzo quarto.

Copeland risponde al numero 5 con due triple che riportano sopra i pugliesi. Esposito trova il gioco da tre punti e allunga il vantaggio di 5 lunghezze.

Ancora Tiby da due, Esposito schiaccia in libertà e finalizza il contropiede di Copeland con il tap in che vale il +7. Mini parziale per gli ospiti.

Woodson a salve dall’arco, Copeland firma un’altra tripla ma Piccoli segna i suoi primi tre punti con una bomba che fissa il -4.

Incontenibile il duo Esposito – Copeland in questo terzo quarto, Diana deve trovare qualche contromossa all’impeto dei due talenti di Brindisi.

Caldissimo Tiby, ennesima tripla che vale i 16 punti. Vero e proprio trascinatore in questa fase il numero 5 amaranto.

Entrambe le squadre in bonus quando mancano 2 minuti e mezzo all’ultimo quarto.

Fantascientifico Copeland, altra tripla da quasi metà campo, incontenibile il numero 2 biancoazzurro che sporca anche l’iniziativa di Filoni. Brindisi che ha in mano l’inerzia della gara, con 10 lunghezze di vantaggio a fine terzo quarto.

Termina il terzo quarto. Un indemoniato Copeland (16 punti nell’intero quarto) trascina Brindisi avanti di 7 lunghezze, non basta agli amaranto un ottimo Tiby che alza la media da tre, poco contributo dagli componenti del roster labronico, con Woodson apparso un po’ in calo con lo scorrere dei secondi. Ma è ancora tutto aperto al Pala Modigliani.

Quarto Quarto

Ospiti dominanti a rimbalzo, rientra Woodson in casa amaranto.

Fallo in attacco di Copeland, gran lavoro di Filoni in marcatura. Adesso però serve maggior precisione in fase realizzativa per gli uomini di Diana.

Bomba di Valentini! Si risveglia il popolo labronico, Fantoni guadagna fallo sotto canestro, margine ridotto a -4.

Fase confusionaria, Cinciarini piazza il tap in ma Filoni si inventa una magia, Esposito tocca quota 19 e mantiene 5 punti di vantaggio.

Brindisi in bonus, quarto fallo per Vildera. Fantoni carica di falli il quintetto pugliese e fa 2/2 dalla lunetta.

Un paio di falli in attacco da entrambe le parti, finale incandescente al Pala Modigliani.

Palla persa malamente da Filloy, Woodson manda in lunetta Esposito che fa 0/2, lo stesso Woodson ai liberi non è perfetto ma Copeland perde lucidità dall’arco e manca la tripla del potenziale +5.

Finale al cardio palma al Modigliani, ancora 2 minuti e mezzo agli amaranto per tentare la rimonta.

Tiby conquista fallo e va in lunetta, 2/2 e parità raggiunta.

Piccoli! Bomba dall’angolo, Libertas avanti di 3 lunghezze a 90 secondi dalla fine. Tifosi amaranto in delirio. Time out Brindisi.

Cinciarini non trova il gioco da due, Valentini (gran seconda metà di gara per lui) fa 1/2 ai liberi e allunga a +4.

Brindisi che spreca un altro possesso, si avvicina il successo in casa Libertas. Bucchi chiama l’ennesimo time out.

Filloy ai liberi piazza il 2/2 e porta a +6 gli amaranto. Altro time out in casa pugliese.

Tiro della disperazione di Radonjic che trova la retina, Tozzi stronca sul nascere le speranze di rimonta con il 100% ai liberi.

Finisce il match al Pala Modigliani! Vittoria in rimonta per gli amaranto, la seconda consecutiva dopo il blitz a Pesaro. Punti preziosi per i ragazzi di Diana, capaci di crederci fino alla fine e di non farsi travolgere dal duo Esposito – Copeland. Tifosi amaranto in visibilio per la prima vittoria in casa.

