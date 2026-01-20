Livorno celebra i suoi campioni con la Giornata delle benemerenze del Coni

Dirigenti, tecnici, atleti e giovani protagonisti del Trofeo Coni premiati davanti alle autorità civili e militari. Tra stelle, palme e riconoscimenti speciali, una cerimonia che ha raccontato un anno di sport, passione e valori sociali, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni e all’impegno del territorio

di Giulia Bellaveglia

Celebrata nella sala del Consiglio comunale di Livorno la tradizionale “Giornata delle benemerenze” del Coni, appuntamento molto sentito che ogni anno celebra dirigenti, tecnici, società e atleti che si sono distinti per risultati e impegno. Il salone gremito ha fatto da cornice ad una cerimonia ricca di emozioni, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, del presidente nazionale dell’Associazione nazionale stelle, palme e collari d’oro al merito del Coni e del Cip (Ansmes) Francesco Conforti e del presidente regionale Salvatore Vaccarino. Ad introdurre l’iniziativa il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, che ha raccontato “un 2025 di sport vissuto quotidianamente sul territorio, tra successi, sacrifici e grande passione. L’attività fisica è un valore sociale, culturale e di integrazione fondamentale”. Nel corso del pomeriggio sono state consegnate le stelle al merito sportivo a dirigenti e società, le palme ai tecnici meritevoli, le medaglie agli atleti e i riconoscimenti ai giovani protagonisti del Trofeo Coni, la principale manifestazione giovanile multidisciplinare che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 28 ragazzi. La stella d’argento è stata assegnata a Patrizio Rizzoli, storico dirigente e anima dello shoot box, al Centro velico elbano di Rio Marina che festeggia 70 anni di attività, e al Circolo damistico Piero Piccioli, giunto al traguardo dei 100 anni. Le palme d’argento ai tecnici sono andate a Massimo Giuliani, commissario tecnico della nazionale di nuoto in acque libere, ad Enrico Maltini per la vela e a Marco Russo per il canottaggio. Per gli atleti, massima onorificenza a Cristian Del Greco, campione mondiale di pesca, medaglia d’argento a Eleonora La Morte, seconda ai Mondiali, e a Giacomo Percario, terzo nel campionato a squadre di bridge. Durante la cerimonia è stato consegnato a Stefano Morini il premio Enzo Zabberoni, ideato da Ansmes, mentre tre nuovi premi speciali, intitolati ad Aldo Agroppi, Gino Calderini e Osvaldo Ferrini, sono stati conferiti rispettivamente ad Enzo Fasano, Yann Inghilesi e alla società Efesto, impegnata nello sport per ragazzi con disabilità. “Vedere questa sala piena è un’emozione – afferma il sindaco Luca Salvetti -. I giovani sono il nostro riferimento e lo sport può essere uno strumento decisivo per il loro futuro”.

