Livorno celebra i suoi campioni con la Giornata delle benemerenze del Coni
Dirigenti, tecnici, atleti e giovani protagonisti del Trofeo Coni premiati davanti alle autorità civili e militari. Tra stelle, palme e riconoscimenti speciali, una cerimonia che ha raccontato un anno di sport, passione e valori sociali, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni e all’impegno del territorio
Celebrata nella sala del Consiglio comunale di Livorno la tradizionale “Giornata delle benemerenze” del Coni, appuntamento molto sentito che ogni anno celebra dirigenti, tecnici, società e atleti che si sono distinti per risultati e impegno. Il salone gremito ha fatto da cornice ad una cerimonia ricca di emozioni, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, del presidente nazionale dell’Associazione nazionale stelle, palme e collari d’oro al merito del Coni e del Cip (Ansmes) Francesco Conforti e del presidente regionale Salvatore Vaccarino. Ad introdurre l’iniziativa il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, che ha raccontato “un 2025 di sport vissuto quotidianamente sul territorio, tra successi, sacrifici e grande passione. L’attività fisica è un valore sociale, culturale e di integrazione fondamentale”. Nel corso del pomeriggio sono state consegnate le stelle al merito sportivo a dirigenti e società, le palme ai tecnici meritevoli, le medaglie agli atleti e i riconoscimenti ai giovani protagonisti del Trofeo Coni, la principale manifestazione giovanile multidisciplinare che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 28 ragazzi. La stella d’argento è stata assegnata a Patrizio Rizzoli, storico dirigente e anima dello shoot box, al Centro velico elbano di Rio Marina che festeggia 70 anni di attività, e al Circolo damistico Piero Piccioli, giunto al traguardo dei 100 anni. Le palme d’argento ai tecnici sono andate a Massimo Giuliani, commissario tecnico della nazionale di nuoto in acque libere, ad Enrico Maltini per la vela e a Marco Russo per il canottaggio. Per gli atleti, massima onorificenza a Cristian Del Greco, campione mondiale di pesca, medaglia d’argento a Eleonora La Morte, seconda ai Mondiali, e a Giacomo Percario, terzo nel campionato a squadre di bridge. Durante la cerimonia è stato consegnato a Stefano Morini il premio Enzo Zabberoni, ideato da Ansmes, mentre tre nuovi premi speciali, intitolati ad Aldo Agroppi, Gino Calderini e Osvaldo Ferrini, sono stati conferiti rispettivamente ad Enzo Fasano, Yann Inghilesi e alla società Efesto, impegnata nello sport per ragazzi con disabilità. “Vedere questa sala piena è un’emozione – afferma il sindaco Luca Salvetti -. I giovani sono il nostro riferimento e lo sport può essere uno strumento decisivo per il loro futuro”.
Riproduzione riservata ©
