“Livorno il mare in libertà”, grande successo per l’iniziativa promossa da Sport Insieme Livorno

Vela inclusiva, sup adattato e molte altre attività su barca accessibile hanno animato gli spazi del Circolo Nautico Livorno per una giornata all'insegna dello sport. La presidente del Rotary Mascagni Verugi: "Nessun limite diventi una barriera insormontabile"

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per l’iniziativa “Livorno – il mare in libertà” ideata e promossa dall’Associazione Sport Insieme Livorno (Sil) con il contributo del Rotary Club Livorno Mascagni. Tantissime le persone con disabilità, provenienti anche da fuori città, che hanno avuto l’opportunità di praticare la vela inclusiva, il sup adattato e molte altre attività su barca accessibile, grazie alla disponibilità del Circolo Nautico Livorno e alla presenza di istruttori qualificati della Federazione Italiana Vela. “Il mare – commenta il presidente Sil Claudio Rigolo -, è inutile nasconderlo, è una barriera architettonica. Se non si creano i presupposti affinché possa essere vissuto da tutti, diventa impossibile frequentarlo. In questa occasione abbiamo incontrato persone lungimiranti, il Circolo in primis, da sempre attento ai bisogni di tutti, e il Rotary, che da tempo segue con passione tutte le nostre attività. Mi piacerebbe ricordare all’amministrazione comunale che così dovrebbe essere anche per tutte le altre banchine o per i porticcioli, attualmente inaccessibili”. “La linea guida – spiega la presidente del Rotary Mascagni Annalisa Verugi – del Rotary International di quest’anno è Creiamo speranza nel mondo . Un input che abbiamo scelto di seguire con questa iniziativa, affinché nessun limite, fisico, mentale, sociale, culturale o economico, possa diventare una barriera insormontabile”. Due gli scopi della manifestazione: creare un momento di convivialità e sport condiviso e inclusivo, ma anche evidenziare quanto l’accessibilità marittima e portuale sia ancora effettivamente problematica. “Le istituzioni – commenta l’assessore Simone Lenzi – sono spesso coinvolte in una complicazione burocratica che consente, ma con troppo lentezza, la realizzazione di iniziative come questa. Il mare è un bene di tutti e il fatto che non tutti possano goderne allo stesso modo è un qualcosa che non dovrebbe farci dormire di notte”. Tra i presenti alla manifestazione anche il presidente del Circolo Giuseppe Guarneri e il comandante dell’Accademia Lorenzano Di Renzo.

