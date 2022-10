New Eos in piazza per Sport e Salute

Mercoledì 12 ottobre in piazza Cavour è arrivato il furgone brandizzato di Sport e Salute, giunto in città per il tour 2022 #PIU’SPORTPIU’VITA che vede protagoniste le principali piazza italiane con un Villaggio dello Sport e del Divertimento con attività da provare in loco per tutti e con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie.

New Eos Fitness Club, Centro Fitness con sede operativa a Livorno in via Marx (Stagno) che ha come focus aziendale la promozione della pratica sportiva per tutti (giovanissimi, giovani, adulti ed anziani) ha sposato subito l’iniziativa ISTITUZIONALE promossa da SPORT E SALUTE SPA, Società pubblica Italiana che promuovere lo Sport ed i Corretti Stili di Vita e Decathlon Spa Livorno di cui Eos è partner ufficiale, per andare in piazza a far conoscere maggiormente cos’è la pratica sportiva, farla vivere subito in loco, emozionandosi e divertendosi insieme perché fare sport è salute, è benessere ed è anche divertirsi.

Dalle 10 alle 13 bambini e ragazzi di tutte le età sono stati accolti da alcuni degli istruttori Eos,

coinvolgendoli in attività ricreative/sportive e regalando simpaticissimi gadget a tutti i partecipanti. Per il New Eos-concept diffondere la pratica sportiva è molto importante per la salute psico-fisica di ogni individuo. Per sapere di più sulle nostre attività che si svolgono all’interno di New Eos Fitness Club chiamare lo 0586-95.33.54.

