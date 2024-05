Nuoto. Oceanman, Fabio Donati strappa il pass per la finale mondiale di Dubai

Soddisfazione per l’atleta master livornese (age 60-69) che si qualifica anche quest’anno per i Mondiali Oceanman. Il nuotatore della DLF Livorno: "L’argento conquistato è un buon trampolino di lancio che mi stimola a lottare per il podio mondiale certo non facile da ottenere ma sicuramente farò il possibile"

Ottimo secondo posto conquistato da Fabio Donati atleta master (age group 60 -69) del DLF Livorno nella tappa Oceanman di Cattolica che ha staccato il pass per la finale mondiale di Dubai prevista per dicembre 2024 nella gara sprint 2000 m.

Sabato 25 maggio si è svolta a Cattolica la più grande manifestazione internazionale di nuoto in acque libere mondiale infatti si sono sfidati 700 atleti di 38 paesi del mondo ed i primi tre atleti di ogni categoria hanno accesso diretto alla finale mondiale. Soddisfazione per l’atleta livornese che si qualifica anche quest’anno per i Mondiali Oceanman. “Non era scontato il podio – racconta Fabio – con un numero di atleti così numeroso e nella mi fascia di età dove ogni anno entrano nella mia categoria atleti più giovani di me… meglio dire anzi è il caso di dire diversamente giovani. Scherzi a parte l’argento conquistato è un buon trampolino di lancio che mi stimola a lottare per il podio mondiale certo non facile da ottenere ma sicuramente farò il possibile e il 19 giugno volo a Creta per un’altra tappa mondiale dell’Oceanman per testare i miei progressi. Intanto continuo i miei allenamenti ad Ardenza davanti alle acque del Gabbiano”.

