Oceanman, quarta finale mondiale per Fabio Donati

Il nuotatore livornese ha chiuso la gara Sprint di 2 chilometri al 14° posto. "Ho dato tutto quello che avevo. Pronto per la prossima finale"

Tre giorni di gare, dal 13 al 15 novembre, nelle acque libere di Miches, in Repubblica Dominicana, per la finale mondiale del circuito Oceanman. Un appuntamento che quest’anno ha fatto registrare un ulteriore salto di qualità, sia sul piano tecnico sia per la partecipazione: circa 4mila atleti provenienti da 100 nazioni. Il livello della manifestazione è cresciuto anche grazie alla presenza, nella categoria Elite, di alcuni dei migliori campioni del circuito internazionale, confermando il prestigio raggiunto dalla competizione. Tra i protagonisti anche Fabio Donati, alla sua quarta finale mondiale Oceanman, che ha concluso la propria esperienza con un 14° posto nella categoria 60-69 anni, nella gara Sprint sulla distanza di 2 chilometri. Una prova tutt’altro che semplice, condizionata da temperature dell’acqua intorno ai 30 gradi e dalla presenza di numerose meduse. A 68 anni, Donati si è confrontato con avversari più giovani all’interno della propria fascia d’età, dando fondo a tutte le energie a disposizione. “Ho dato tutto quello che avevo”, racconta, consapevole della difficoltà di una gara impegnativa e del valore di un risultato conquistato in una finale mondiale di così alto livello. Una partecipazione che ha avuto anche un significato particolare: è stato infatti l’unico atleta toscano al via della gara Sprint. Il 14° posto rappresenta un’altra tappa di un percorso sportivo costruito con passione, determinazione e voglia di mettersi continuamente alla prova. E lo sguardo è già rivolto al futuro, con lo stesso spirito che accompagna ogni bracciata: “Sempre avanti, bracciata dopo bracciata. Pronto per la prossima finale!”.

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