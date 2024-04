Pala Macchia: presentato il secondo step di lavori

Gli interventi di questa seconda fase sono stati focalizzati su tinteggiatura esterna, copertura e fruibilità dei bagni. Pandolfi promette altri lavori in futuro. Salvetti. "Per i playoff installeremo i contasecondi"

di Lorenzo Evola

Il Pala Macchia tirato a lucido per il finale di stagione. Nella giornata di mercoledì 17 aprile è stata infatti presentata alla stampa la conclusione del secondo step di lavori effettuati nello storico impianto di via Allende, gestito da Pallacanestro Don Bosco, casa delle Gare casalinghe di Pielle e Libertas. In seguito agli interventi della prima tranche terminati a novembre 2023 per un importo di circa 250.000 € – capaci di accrescerne la capienza fino alla soglia dei 2470 posti – c’era la necessità di completare l’opera per restituire alla città e agli appassionati di basket, in primis, un palazzetto ancora più moderno. I dettagli sono stati svelati, nei pressi della struttura, da Roberto Pandolfi dirigente comunale settore Attuazione e Coordinamento PNRR, insieme al sindaco Luca Salvetti e al presidente Fip Toscana Massimo Faraoni. “Questo secondo step di lavori da 280.000 € – spiega il dirigente – fa seguito al primo segnato dal rifacimento della balaustra interna che ci ha permesso di ottenere una capienza di 2470 spettatori. La seconda tranche è consistita nel rifacimento della copertura superiore e nella tinteggiatura della parte esterna del palazzetto, due interventi che tra l’altro sono stati eseguiti senza mai chiudere il palazzetto. I lavori hanno inoltre permesso il ripristino della parte in calcestruzzo e di rimediare alle infiltrazioni presenti. Abbiamo rifunzionalizzato i bagni per permettere la fruizione completa, senza dimenticare gli aggiustamenti all’impianto di illuminazione. Il percorso non è finito comunque, in un futuro non troppo lontano agiremo sulle tinteggiature interne e su rivisitazione complessiva dei bagni. Sul parquet? Dovremo attendere la fine della stagione per vedere come muoverci”. “Ringrazio gli addetti ai lavori per questi ottimi risultati – aggiunge Salvetti – e posso assicurare che entro i playoff verranno finalmente acquistati e collocati i contasecondi. Lo stesso vogliamo fare sui tabelloni ma purtroppo in quel caso non dipende da noi bensì dalla ditta che li mette a disposizione. Per settembre faremo poi delle valutazioni sul parquet e sui maxi tabelloni con le formazioni inserite, cosa che abbiamo già fatto al Modigliani Forum con un investimento da oltre 100mila euro e che ci ha permesso di adeguarci agli standard per ospitare la Nazionale”. Il sindaco chiosa poi sulla capienza dell’impianto: “Per incrementarla ulteriormente, seguendo le nuove normative, sarà necessario raddoppiare le scale antifuga, cosa che però non potrà avvenire a breve”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©