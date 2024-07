Parigi 2024, la prima olimpiade del fotografo livornese Andrea Masini

"Dopo 8 campionati mondiali e 15 campionati europei di nuoto aggiungo un’altra esperienza incredibile. La più bella e prestigiosa per chi ama lo sport”

Una bella soddisfazione per il livornese Andrea Masini che volerà a Parigi per partecipare, come fotografo, alla sua prima Olimpisde: “Sono emozionato e carico. Parigi vorrei fosse un punto di partenza. Ringrazio il Comitato Olimpico di San Marino per l’incarico e l’agenzia Deepbluemedia per la fiducia. Dopo 8 campionati mondiali e 15 campionati europei di nuoto aggiungo un’altra esperienza incredibile. La più bella e prestigiosa per chi ama lo sport”.

