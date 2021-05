Pattinaggio. Agnese Mori trionfa agli interregionali federali

Altro risultato di rilievo il bronzo di Elena Bernini (La Rosa) nel campionato Uisp

A Calenzano da venerdì 14 maggio a domenica 16 si sono svolti i campionati interregionali Toscana-Umbria delle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Seniores maschili e femminili con il sistema Roll-Art. Con questa metodica sono state fatte le classifiche (un sistema simile al ghiaccio). Agnese Mori (Circ.Pol. Arci La Rosa) ha fatto uno show programm che l’ha portata ad essere prima in classifica. Posizione di prestigio che ha confermato nel long programm salendo sul gradino più alto del podio. A giugno parteciperà ai campionati italiani partendo da un risultato importante. Altro risultato di rilievo il bronzo di Elena Bernini (La Rosa) nel campionato Uisp. 15° posto per Beatrice Fantelli (La Rosa), 16° posto per Margherita Dal Canto (La Cigna), 19° posto per Beatrice Villantieri (La Rosa), 24° posto per Nina Baldi (La Stella), 33° posto per Serena Chiappa (La Cigna), 36° posto per Alessia Leone (La Rosa), 41° Sara Brunetti (La Stella).