Pielle, gara3 e la eventuale gara4 al Pala Tenda di Piombino

La società: "Un grazie sincero al sindaco Salvetti per l'intervento risolutivo, al questore Stellino, per la disponibilità e il supporto istituzionale, e al segretario generale della LNP Faraoni per il sostegno e l'intercessione verso società ed istituzioni sportive. Grazie anche alla società Pallacanestro Piombino, che ha messo a disposizione la struttura"

La Toscana Legno Pielle Livorno, si legge in un comunicato stampa, a seguito della squalifica del campo comunica che gara3 dei quarti di finale playoff contro la Rucker San Vendemiano si disputerà venerdì 16 maggio alle ore 21:00 al PalaTenda di Piombino in presenza di pubblico. L’eventuale gara4 si giocherà domenica 18 maggio alle ore 18:30, sempre nella medesima sede. “Nonostante le numerose difficoltà incontrate lungo il percorso – prosegue la nota stampa – la società si è attivata fin da subito per individuare una sede alternativa all’altezza dell’importanza dell’evento. Sono state esplorate e avanzate proposte concrete anche a impianti e istituzioni sportive in Toscana, Liguria e in Emilia-Romagna, ma per motivazioni diverse, tutte le ipotesi non hanno avuto riscontro per indisponibilità dell’impianto o per provvedimenti di “rigetto” da parte delle Questure locali. Determinata a trovare una soluzione, la Toscana Legno Pielle Livorno ha continuato a lavorare con serietà, tenacia e spirito collaborativo, confrontandosi costantemente con le autorità competenti per garantire alla squadra e al proprio pubblico l’opportunità di proseguire il cammino playoff nel miglior modo possibile. La società desidera quindi esprimere riconoscenza a tutte le persone che, con impegno e senso di responsabilità, hanno contribuito a risolvere questa complessa situazione. In particolare, un grazie sincero va al sindaco Salvetti per l’intervento risolutivo, al questore Stellino per la disponibilità e il supporto istituzionale e al segretario generale della LNP Faraoni per il sostegno e l’intercessione verso società ed istituzioni sportive. Grazie anche alla società Pallacanestro Piombino che ha messo a disposizione la struttura, dimostrando grande disponibilità e spirito sportivo. La Toscana Legno Pielle Livorno guarda ora con determinazione alle prossime sfide, forte del sostegno di una comunità unita e di istituzioni che credono nel valore dello sport”. Seguiranno tutte le informazioni relative all’acquisto dei biglietti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©