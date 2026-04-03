Pielle Livorno, roster completo e ambizioni alte: la corsa playoff passa dai nuovi innesti

La Pielle Livorno si avvicina ai playoff con un roster finalmente al completo dopo le difficoltà stagionali: gli innesti di Donzelli, Traini e Savoldelli rafforzano una squadra ambiziosa, pronta a giocarsi tutto nella fase decisiva del campionato tra entusiasmo, profondità e spirito di gruppo

di Giulia Bellaveglia

La Pielle Livorno si prepara al momento più atteso della stagione con consapevolezza, ambizione e un roster finalmente completo. La conferenza stampa di presentazione della squadra che parteciperà ai playoff segna simbolicamente l’ingresso nell’ultimo mese di regular season. Il presidente Francesco Farneti sottolinea il valore di questo passaggio. “Entriamo ufficialmente nell’ultimo mese di campionato – dice – e siamo prossimi alla fase più importante. Un percorso costruito non senza difficoltà, tra un’estate complicata e gli infortuni che hanno condizionato le rotazioni. Proprio per questo, la società è intervenuta sul mercato con decisione. Era fondamentale arrivare ad avere almeno 11 giocatori per affrontare una fase intensa come questa”. Vicino a lui, il presidente onorario Giuseppe Costa ha voluto ribadire il legame con la realtà cestistica e con la città. “Voi non giocate per noi soci – precisa – ma per gli spettatori: sono loro i veri soci”. Dal punto di vista tecnico, coach Andrea Turchetto ha evidenziato la crescita del gruppo e il valore dei nuovi innesti, capaci di aumentare profondità e soluzioni. “Oggi ci presentiamo con una formazione completa – aggiunge – Un elemento chiave sarà la capacità dei nuovi arrivati di integrarsi in un sistema già solido”. Il primo volto è quello di Daniel Donzelli, ritorno importante e già decisivo. “Non mi sono mai sentito andare via da questa città – afferma -, sono tornato perché mi sento a casa”. La sua versatilità, sottolineata anche da Turchetto, rappresenta un’arma tattica preziosa. Accanto a lui, Andrea Traini porta esperienza e carattere. “Sono un giocatore vivace – commenta – e quando gioco per una squadra do tutto”. Il suo arrivo, favorito anche da circostanze sfortunate come gli infortuni, è pensato soprattutto in ottica playoff. Infine, Nicola Savoldelli, playmaker esperto e vincente, chiamato a garantire ordine e leadership. “Entro in punta di piedi in un insieme fantastico – spiega -, sono qui per farmi trovare pronto”. La sua capacità di gestire i ritmi e creare gioco sarà fondamentale nelle serie decisive. La Pielle Livorno si presenta così alla volata finale con un’identità chiara: solidità di gruppo, profondità di roster e ambizione. “Il futuro – conclude Farneti – si costruisce giorno dopo giorno, ma l’obiettivo è già ben definito: farsi trovare pronti quando arriverà il momento decisivo”.

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