Pietro Battaglini campione d’Italia Under 17 con l’Empoli

Foto inviata dall'Empoli FC che ringraziamo per la disponibilità

Il terzino sinistro classe 2009 è cresciuto nella scuola calcio dell'Us Livorno Calcio 1915. Un successo che rende orgoglioso anche il vivaio amaranto

Un talento livornese sul tetto d’Italia. Pietro Battaglini, terzino sinistro classe 2009 dell’Empoli FC, ha conquistato il titolo nazionale Under 17 Serie A e B nella finale scudetto disputata nella serata di giovedì 25 giugno allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena. Per il giovane calciatore si tratta di un traguardo prestigioso, arrivato al termine di una stagione culminata con la vittoria del campionato nazionale giovanile. Prima dell’approdo all’Empoli, Pietro Battaglini ha mosso i suoi passi nella scuola calcio dell’Unione Sportiva Livorno 1915, dove ha giocato dal settembre 2017 al giugno 2021 sotto la direzione di Doga. A rendere ancora più speciale questo successo c’è il forte legame con la città: Pietro, insieme al padre Marco Battaglini, è infatti un grande tifoso amaranto. Un motivo d’orgoglio in più per Livorno, che può festeggiare un proprio “bimbo”.

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