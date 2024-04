Presentata la 39ª edizione di Vivicittà. La gara domenica 14 aprile

Presentata la 39esima edizione di Vivicittà in programma domenica 14 aprile alle 9.30. A dare lo start sarà il sindaco Salvetti. Promossa dalla Uisp in tutta Italia, e a Livorno dal UISP Comitato Territoriale Terre Etrusco-Labroniche APS insieme alla Atletica Amaranto con il patrocinio del Comune di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la gara podistica partirà e arriverà al campo scuola, passando dal lungomare e dalla Fortezza Vecchia. “Movimenti sostenibili” è lo slogan di quest’anno. L’obiettivo è quello di superare i 350 iscritti dello scorso anno e toccare quota 400 partecipanti. In tanti si sfideranno lungo il percorso di 10 km valido anche come terza tappa del Criterium Podistico Toscano 2024 e terza tappa del Giro Podistico delle Valli Etrusche. Accanto alla prova competitiva spazio anche per tutti coloro vorranno confrontarsi sul percorso non competitivo da 5 km. Le iscrizioni termineranno il 12 aprile. Chi si vorrà iscrivere il giorno stesso del Vivicittà potrà farlo pagando 15 euro.

