(1) Allegati (1) Programma Strabilianti 2023

Quando gli atleti diventano “Strabilianti”. Torna la tre giorni dedicata allo sport paralimpico

Dal 14 al 16 settembre, negli spazi degli Hangar Creativi e della Terrazza Mascagni, convegni, dimostrazioni sportive, arte, cinema e un torneo di baskin. Ospite d'eccezione la velocista oro paralimpico Ambra Sabatini

di Giulia Bellaveglia

“Strabilianti”, atto secondo. Conto alla rovescia per la celebre manifestazione livornese, organizzata e promossa dall’omonimo comitato e dal Comune di Livorno in collaborazione con Avis Livorno e con il patrocinio di numerosissimi enti, dedicata allo sport paralimpico e alla diffusione della cultura sulla disabilità allo scopo di divulgare, informare e abbattere gli stereotipi (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per leggere il programma completo). L’evento, interamente gratuito, andrà in scena sfruttando gli spazi degli Hangar Creativi di via Meyer e coinvolgendo la Terrazza Mascagni, dal 14 al 16 settembre.

“Strabilianti – spiega la presidente del comitato organizzatore Michela Castellani – deve essere un contenitore dove tutti possono sentirsi a casa. Chi fa sport è accogliente, non si pone limiti e deve stare vicino, ecco il motivo per il quale abbiamo cercato di costruire una rete con i principali soggetti che operano all’interno di questo mondo, generando per la manifestazione un vero e proprio motore anche dal punto di vista comunicativo”. Convegni, dimostrazioni sportive, arte, cinema e perfino un torneo di baskin, attività ispirata alla pallacanestro in cui persone con disabilità e non giocano insieme. Ospite d’eccezione degli Hangar, nella serata di sabato 16 settembre a partire dalle 21, il record mondiale paralimpico e oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, la velocista Ambra Sabatini.

“Un’iniziativa – commenta il sindaco Luca Salvetti – dal valore speciale. Una delle cose che più mi rendono orgoglioso di averla pensata ed organizzata insieme agli altri. Livorno si conferma centro dell’attività fisica che riesce sempre a trainare tutti”.

Grande novità del 2023, gli eventi rivolti a docenti e studenti anche grazie al coinvolgimento dell’Università di Pisa. “Un’iniziativa importante – afferma Tiziana Rapisarda, responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale – che coniuga sport e disabilità, ma anche ciò che in classe viene chiamato educazione civica. Un esempio unico e originale che vedrà coinvolti oltre cento studenti tra scuole medie e superiori”.

Per informazioni [email protected], 388/804.05.20, pagine Facebook ed Instagram.

Condividi: