Quattro podi in 3 categorie per il Crossfit Livorno

Si sono conclusi domenica 23 settembre due fine settimana di gare per il Crossfit Livorno aggiudicandosi 4 podi in 3 categorie. 1a classificata categoria beginner women Alice Mainardi e 3a Denise Borgogna; 3° classificato categoria beginner men Mattia Saparcio e 3a classificata categoria master rx 50 Barbara Lari. Ottime prestazioni per altri 8 atleti allenati dai coach Silvia Ribecai e Paolo Cristofani. Il crossfit è un insieme di esercizi metabolici, di ginnastica e pesistica e Cristofani, uno dei primi coach in Italia della disciplina è ottimo preparatore sportivo, quest’anno ha ottenuto buoni risultati anche nella disciplina del weightlifting con le sue atlete Alice Mainardi 1a classificata agli assoluti italiani; 3a classificate ai regionali Valentina Lastri e Barbara Lari, quest’ultima 7a ai campionati nazionali master.

