Rendoki Dojo protagonista tra Campionati Italiani e Trofeo Macaluso

I Cadetti e Juniores guidati dal tecnico Alessio Vecchio chiudono la stagione con risultati prestigiosi: bronzo tricolore per Pietro Onida e ottime prestazioni a Incisa. Ora spazio al riposo e alla preparazione estiva

Ancora medaglie al Dojo Rendoki Judo Livorno per i Cadetti e Juniores con il tecnico Alessio Vecchio. Campionato italiano disputato il 17.05.2026 a Pescara, Onida Pietro 3 posto, Vecchio Andrea e Catania Diego causa innumerevoli infortuni non riescono a passare il turno. L’amaro della sconfitta dura pochi giorni il 23.05.26 al Trofeo Macaluso Incisa primeggiano classificandosi Onida Pietro 1, Vecchio Andrea 2, Catania Diego 2. Grande chiusura dell’anno accademico del Rendoki Dojo Judo Livorno. Adesso meritato riposo. Il 20 giugno ripartiranno i corsi estivi. Poi i più grandi partiranno in ritiro nelle colline fiorentine per prepararsi alla prossima stagione.

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