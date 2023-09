Sabato e domenica tornano i Campionati Italiani Gozzi Nazionali

Saranno 39 gli equipaggi iscritti alla rassegna tricolore pronti a contendersi i cinque titoli italiani in palio

Sabato e domenica prossimi, con organizzazione a cura del Comitato FICSF Toscana, lo specchio d’acqua Bellana di Livorno ospiterà i 35esimi Campionati Italiani Assoluti di canottaggio a sedile fisso specialità Gozzo Nazionale. Saranno 39 gli equipaggi iscritti alla rassegna tricolore pronti a contendersi i cinque titoli italiani in palio. Undici gli equipaggi iscritti sia nel Gozzo maschile che nella categoria femminile. Tra gli uomini il confronto sarà tra LNI Sestri Ponente, Club Sportivo Urania, Società Remiera Gianni Figari, Rowing Club San Michele, LNI Chiavari e Lavagna, GS Marinaro Guido Ringressi Muggiano, ASD Borgo Cappuccini, Borgata Marinara Canaletto Garozzo, Palio Marinaro Castiglione della Pescaia, Vogatori Molfetta 1999 e ASD Amatori del Mare. Tra le donne Club Sportivo Urania, Rowing Club San Michele, GS Marinaro Guido Ringressi Muggiano, ASD Borgo Cappuccini, Sezione Nautica Benci Centro Ovosodo, Club del Mare, Porto Antico Pescara, Canottaggio Porto Azzurro, LNI Ortona (2 equipaggi) e Amatori del Mare. Nel Gozzo Junior (9 partecipanti) il confronto sarà tra LNI Genova Sestri Ponente, Club Sportivo Urania, Scalo Quinto, Rowing Club San Michele, ASD Borgo Cappuccini, Sezione Nautica Benci Centro Ovosodo, Canottieri Porto Ceresio, Canottaggio Porto Azzurro, Vogatori Molfetta 1999. Nella categoria Master maschile in gara LNI Sestri Ponente, Urania, Benci Centro Ovosodo, Porto Azzurro e LNI Molfetta. Nella categoria Master femminile sfida tra Porto Antico Pescara, LNI Ortona e LNI Molfetta. Societa Remiera Gianni Figari tra i Senior, Amatori del Mare tra le Donne, Club Sportivo Urania tra gli Junior, Ovo Sodo tra i Master e LNI Ortona tra le Master. Ecco i vincitori dei titoli italiani 2022 della specialità Gozzo Nazionale a Livorno. “Undici equipaggi in più rispetto al 2022 sono un motivo d’orgoglio per la nostra Federazione e di ritrovato attaccamento nel confronti dell’imbarcazione del Gozzo – afferma il presidente federale Marco Mugnani – Sarà il terzo campionato italiano di un intenso settembre che vede coinvolte numerose società: grazie al Comitato Toscana e a tutto il suo staff per l’impegno organizzativo”. Il programma prevede l’inizio delle batterie sabato alle 9:30 e i recuperi alle 13. Appuntamento domenica con la cerimonia apertura alle 9 e inizio finali 9:30.

