Sandy vice allenatrice della Juventus femminile

Foto gentilmente concesse da US Città di Pontedera tratta dall'articolo del 14 febbraio 2023

Sandy Iannella, livornese, 38 anni compiuti ad aprile, di cui 14 trascorsi in Serie A come calciatrice con 39 presenze in Nazionale, affiancherà in panchina l'allenatore Marco Bruzzano. Se non è questo un sogno si avvera...

Il sogno che si avvera. E non è una frase fatta. Sandy Iannella, livornese, 38 anni compiuti ad aprile, di cui 14 trascorsi in Serie A come calciatrice con 39 presenze in Nazionale, dopo essere stata nel 2023 l’allenatrice della “Primavera 4” maschile del Pontedera, è da ieri ufficialmente la vice allenatrice della primavera femminile della Juventus. Affiancherà in panchina l’allenatore Marco Bruzzano. “Allenatrice in seconda” si legge nello staff tecnico online sul sito della società bianconera. Se non è questo un sogno si avvera…

