Tante medaglie per il Budokan Portuali alla Coppa Toscana Giovanissimi

Con 15 giovani atleti delle categorie Under 6 – Under 12, la società ha conquistato 8 medaglie d’oro, 8 d’argento e 5 di bronzo. Un sentito ringraziamento va ai maestri Paolo Lazzara, Giovanni Vivaldi e Alessandra Impallazzo

L’8 giugno la società Budokan Portuali ha partecipato alla Coppa Toscana Giovanissimi, competizione regionale di karate con 15 giovani atleti delle categorie Under 6 – Under 12 ed ha conquistato: 8 medaglie d’oro, 8 d’argento e 5 di bronzo. L’evento ha visto la partecipazione di oltre duecento bambini provenienti da tutta la regione, impegnati in diverse specialità tra cui Kumite (combattimento), Kata (forme), Percorso e Gioco Tecnico e la società Budokan conquistare il secondo posto assoluto nella classifica generale delle società sportive partecipanti. E’ stata sicuramente una giornata intensa, ricca di emozioni e grande entusiasmo sia per i piccoli atleti che per le famiglie presenti.

Un sentito ringraziamento va ai maestri Paolo Lazzara, Giovanni Vivaldi e Alessandra Impallazzo, che con passione e dedizione hanno guidato e sostenuto i giovani atleti durante tutta la giornata, e naturalmente alle famiglie, sempre pronte a fare il tifo e a offrire il loro prezioso supporto. Tra fatica e sorrisi ed emozioni, la Coppa Toscana 2025 si è rivelata un’esperienza indimenticabile per i ragazzi del Budokan Portuali, che tornano a casa stanchi ma soprattutto contenti e divertiti!

