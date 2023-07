Sfida di basket contro 4 squadre statunitensi al College Basketball Tour

La West Coast Squad è la rappresentativa locale, composta da alcuni giocatori provenienti dai tornei ChurhGame, Livorno 3x3, Soul’n da Hole e Streetball, che sfiderà Presbyterian College, University of Central Florida, Middle Tennessee State University e Oakland University

di Giulia Bellaveglia

Quattro squadre di basket statunitensi a Livorno per sfidare una rappresentativa di cestisti toscani. È questo il progetto dal titolo “College Basketball Tour” che nelle giornate del 6, 12, 19 e 25 agosto animerà gli spazi del PalaCosmelli, per le prime due date, e del villaggio sportivo Oltremare, per le restanti due, con 4 sfide di pallacanestro. Ad organizzare il tutto 4 tornei di streetball della Toscana: ChurhGame Pisa, Livorno 3×3, Soul’n da Hole San Vincenzo e Streetball Livorno. “Un’iniziativa di comunità – spiega Francesco Vullo di Livorno 3×3 – che copre un momento di transizione tra i vari 3×3 e l’inizio del campionato. La nostra idea è quella di una vera e propria festa per salutare la stagione estiva: sport e tanto divertimento”. Nell’ambito delle serate verranno infatti organizzati anche dei giochi di abilità, delle gare di tiro, delle sfide a premi e un dj set. La rappresentativa locale, dal nome West Coast Squad, vedrà la presenza di alcuni giocatori, prevalentemente i finalisti della categoria open, delle 4 realtà organizzatrici, a cui si aggiungeranno un paio di under meritevoli, per sfidare Presbyterian College (6 agosto), University of Central Florida (12 agosto), Middle Tennessee State University (19 agosto) e Oakland University (25 agosto). “Un accordo comune – aggiunge Claudio Volpi di Streetball Livorno – che abbiamo deciso di mettere in piedi per promuovere il sano agonismo e il movimento della pallacanestro nella sua variante classica. Anche se in questa occasione parliamo di basket 5×5, con l’America non poteva che venirci in mente lo streetball, ecco perché invitiamo tutti a presentarsi con le maglie dei nostri e degli altri tornei per colorare le serate il più possibile”. Prima di ogni match 15 ragazzi under (2007, 2008, 2009, 2010 maschile e 2009, 2010 femminile) avranno l’opportunità di essere allenati dallo staff del college. Tutte le partite avranno inizio alle 19. I biglietti sono acquistabili direttamente in loco. Presenti alla conferenza stampa anche Andrea Bellucci di Soul’n da Hole e Lorenzo Maltinti in rappresentanza di ChurhGame.

Condividi: