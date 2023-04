Si apre la stagione remiera, presentata la 7ª Coppa Liberazione

L’evento vedrà sfidarsi dalle 15 del 25 aprile in Darsena Nuova, in quest’ordine, 6 equipaggi per il minipalio e 3 per il femminile su percorso di circa 600 metri e 7 per i 10 remi su un percorso di circa 800 metri

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la sua 7ª edizione, la Coppa Liberazione, promossa dal Comitato organizzatore Palio Marinaro e dal Comune di Livorno in programma per martedì 25 aprile a partire dalle 15 negli spazi della Darsena Nuova. L’evento, che apre ufficialmente la stagione delle gare remiere 2023, vedrà sfidarsi, in quest’ordine, 6 equipaggi per il minipalio e 3 per il femminile su percorso di circa 600 metri e 7 per i 10 remi su un percorso di circa 800 metri, attraverso la modalità degli scontri diretti ad eliminatorie. “La novità di quest’anno – spiega il presidente del comitato toscano della Federazione italiana canottaggio a sedile fisso Luca Marconi – è il fatto che laddove le imbarcazioni si trovino a gareggiare da sole in quanto dispari nella categoria, avranno come riferimento da dover necessariamente raggiungere, “La novità di quest’anno – spiega il presidente del comitato toscano della Federazione italiana canottaggio a sedile fisso Luca Marconi – è il fatto che laddove le imbarcazioni si trovino a gareggiare da sole in quanto dispari nella categoria, avranno come riferimento da dover necessariamente raggiungere per rientrare in gara, il tempo migliore della migliore eliminata”. Questo l’ordine di partenza sorteggiato: per i 10 remi Borgo (corsia nord) vs Ardenza (corsia sud), Venezia (corsia nord) vs Labrone (corsia sud), Salviano (corsia nord) vs Pontino (corsia sud) e Ovosodo (corsia nord), per gli juniores Ardenza (corsia nord) vs Pontino (corsia sud), Venezia (corsia nord) vs Salviano (corsia sud) e Ovosodo (corsia nord) vs Borgo (corsia sud), per il femminile Salviano (corsia nord) vs Ovosodo (corsia sud) e Labrone (corsia nord). I successivi abbinamenti corsia-sezione nautica, saranno sorteggiati nel corso della manifestazione. “Un evento dal duplice valore – commenta il sindaco Luca Salvetti – perché segna l’apertura ufficiale della stagione remiera, un mondo spettacolare e bellissimo, ma soprattutto perché si lega al 25 aprile. Attraverso lo sport possiamo andare a sottolineare quei valori che sono alla base di questa festa, ovvero la liberazione dal fascismo e l’esaltazione della libertà e della democrazia. Mi auguro che attraverso la collaborazione di tutte le cantine, la sezione nautica San Jacopo, riesca a partecipare almeno alla Coppa Barontini e al Palio Marinaro, in quanto la Coppa Risi’atori richiede una preparazione fisica che pone un interrogativo al fine di tutelare la sicurezza dei vogatori”. “Mi preme sottolineare – dice il presidente del Comitato organizzatore Palio Marinaro Maurizio Quercioli – che le gare remiere non si sono mai fermate. Anche in periodo di pandemia abbiamo cercato di organizzare quanto possibile, compatibilmente con le misure sanitarie in atto. La pesa delle barche, che abbiamo già effettuato, ci ha un po’ stupito, perché ci sono molte disparità. Le risolveremo lavorando con costanza”.

Condividi: